Elettrosmog, memoria e poesia: ad Abrigliasciolta arriva il presidente dell’Associazione Italiana Elettrosensibili

Sabato 13 giugno, dalle 19, lo spazio Abrigliasciolta di Varese ospita un appuntamento della stagione ALOUD 2026 — XXII edizione — dedicato a un tema che fatica ancora a trovare spazio nel dibattito pubblico: l’elettrosensibilità e i danni biologici da inquinamento elettromagnetico.

Ospite della serata è Paolo Orio, presidente dell’Associazione Italiana Elettrosensibili (AIE), che dal 2005 promuove lo studio della sindrome nei campi scientifico, ingegneristico, giuridico e politico. Orio presenterà lo stato della ricerca su elettrosmog e salute: patologie correlate, strumenti di protezione, percorsi diagnostici, terapie e tutele legali per chi subisce danni da esposizione ai campi elettromagnetici artificiali.

L’incontro si inserisce nel percorso tematico sulla memoria costruito dalla Carovana dei Versi/Parola in Azione che anima Abrigliasciolta: incontrare Orio, spiegano gli organizzatori, significa «ricostruire in compagnia nomade di storia personale, socio-culturale e corporale».

A partire dalle 18 sarà possibile visionare una selezione di documentari realizzati in collaborazione con l’AIE: il corto animato Remembering Nearfield, il pluripremiato Elettra e il docufilm Sensibile.

L’ingresso è libero. Abrigliasciolta si trova in via Maroni 18, Varese (ingresso dal civico 26/32). Info: diffusione@abrigliasciolta.it.