Elezioni Somma Lombardo, Nervo: “Al ballottaggio Somma Sì sosterrà esternamente Pezzotta”
Il candidato di Somma Sì ufficializza la linea della lista civica per il secondo turno delle elezioni comunali. Anche Azione sabato si è espressa a favore di Pezzotta, che al primo turno aveva ottenuto 151 voti in meno ad Aliprandini e al centrosinistra
Ha aspettato la fine dei termini per l’ufficializzazione degli apparentamenti, ma Somma Sì aveva le idee già chiarare già da giorni, almeno da venerdì. E il piano della lista civica guidata da Alberto Nervo, che al primo turno aveva ottenuto il 3.92% con 251 voti, è quello di «sostenere esternamente la candidatura di Silvio Pezzotta in vista del ballottaggio».
Ad annunciarlo è lo stesso Nervo: «La decisione è stata presa da tutto il gruppo. In settimana ci adopereremo per dare il nostro contributo e sostenere Pezzotta per questi ultimi giorni di campagna elettorale. Questa è la nostra decisione, poi vedremo cosa succederà lunedì 8». Ma cosa si intende con «esternamente?» In sostanza, che Pezzotta farà la sua corsa senza dovere niente, almeno ufficialmente in termini di posti in consiglio comunale, a Nervo, uomo di destra candidatosi ed eletto come consigliere di minoranza tra la Lega nel 2020 prima della corsa a sindaco di questa primavera.
È importante ribadire quest concetto perché Somma Sì non è l’unica lista “in solitaria” cha deciso di tentare di dirottare i propri voti verso Pezzotta e il centrodestra. Sabato, a poche ore dal fatidico gong per ufficializzare l’apparentamento e una volta naufragata definitivamente una possibile alleanza (col centrosinistra), anche Azione, attraverso il coordinatore Marcello Pedroni, si è pronunciata a favore dello sfidante del vicesindaco Stefano Aliprandini, arrivato “avanti” al centrodesta di soli 151 schede.
La differenza? Se Azione con l’apparentamento, ormai ufficialmente sfumato, poteva ancora sperare di ritagliarsi un posto in consiglio comunale per Andrea Vaccariello (che sarebbe subentrato al candidato sindaco calendario Dario Pulli solo in caso di apparentamento vincente) il risultato delle urne non permette in nessun modo a Nervo di rientrare in consiglio. Ergo, nel gioco del trono di Palazzo Viani Visconti il sostegno non poteva che essere esterno e senza apparentamento.
Al primo turno a separare Aliprandini (2996) e Pezzotta (2845) sono stati 151 voti. Se ripetessero le proprie performance, i voti di Somma Sì (251) e Azione (304) sommati formerebbero un (potenziale) pacchetto da 500 schede: un numero che basterebbe (e avanzerebbe) al centrodestra a ribaltare la partita. Un “se” che non va però dato per scontato. Perché si sa che al ballottaggio il calcolo non è così matematico. Si ricomincia, almeno in parte, da zero. A partire dal numero dell’affluenza.
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