Elsie Cargniel domina la Ultra di Saronno: è lei la vincitrice assoluta della 24 Ore

Una donna davanti a tutti. È questo il risultato più significativo della 24 Ore di Saronno, la storica manifestazione organizzata dalla GAP Saronno che quest’anno ha celebrato la sua 41ª edizione nella formula a squadre e il quinto anno della prova individuale, valida insieme alla 100 chilometri come Campionato Italiano IUTA.

A imporsi nella gara individuale è stata infatti Elsie Cargniel Bergamasco della Bergamo Stars, capace di completare 474 giri del circuito per un totale di 189,6 chilometri, una distanza che le ha consentito di precedere non solo tutte le avversarie ma anche l’intero gruppo maschile.

Sul podio femminile sono salite anche Simona Oggero del Club Super Marathon Italia, seconda con 169,6 chilometri, ed Emilia Alexandra Kotkowiak dell’Impossible Target, terza con 145,6 chilometri.

Tra gli uomini il migliore è stato Pier Giuseppe Monegato della Running Saronno, che ha percorso 179,6 chilometri precedendo Matteo Adale del Runner Varese, fermatosi a 172,4 chilometri. Terzo posto per l’esperto Antonio Tallarita dell’Atletica Licata con 164,4 chilometri.

La manifestazione ha proposto anche la gara sulle sei ore, partita alle quattro del mattino. Il successo è andato ad Andrea Antonacci della DK Runners con 71,480 chilometri percorsi. Alle sue spalle Gian Marco Tedaldi dell’ASD 3T e Saro Mauriello della Camisano Running. In campo femminile vittoria per Sabrina Zammetta del GP Avis Pavia con 60,188 chilometri, davanti a Mara Osio e Isabella Introcaso.

Grande partecipazione anche alla 100 chilometri, anch’essa con assegnazione dei titoli italiani. A vincere è stato Francesco Perini della Noi Generali in 7 ore, 44 minuti e 17 secondi. Sul podio anche Francesco Corradi e Patrick Marquis. Tra le donne il successo è andato a Elisa Tosi dell’US Carisolo, che ha chiuso in 9 ore, 45 minuti e 36 secondi, davanti a Giorgia Boscardin e Astrid Gagliardi.

La tradizione dell’Ultra di Saronno resta però legata soprattutto alla 24 Ore a squadre. A conquistare la vittoria è stata la formazione principale di Azzurra con 386,016 chilometri complessivi. Seconda posizione per il Maglificio Fragi Bumbasina Run con 379,968 chilometri e terza per il Missulteam con 334,920 chilometri. Tra le squadre interamente femminili il miglior risultato è stato quello del Bendo Bumbasina Women, che ha preceduto Fortius e Club del Mesdì.

Tra i migliori frazionisti si è distinto Andrea Soffientini dei Podisti per Caso, autore della miglior prestazione individuale con 17,933 chilometri percorsi nella sua ora di gara. Migliore atleta femminile Francesca Manfredi della squadra A di Azzurra con 15,419 chilometri.

Oltre all’aspetto agonistico, la manifestazione ha confermato la propria dimensione di festa collettiva, animata dal contributo di associazioni, volontari, sponsor e delle numerose squadre partecipanti. Per la GAP Saronno l’attenzione è ora rivolta al prossimo appuntamento del circuito Estate Correndo, in programma il 30 giugno con partenza da via Trento, all’ingresso del Parco Lura.