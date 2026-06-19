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Gallarate/Malpensa

Emozioni e comunità nella festa di fine anno della scuola Carnelli di Bolladello

Bambini, genitori, educatori e volontari saranno protagonisti di una domenica speciale che accompagnerà i remigini verso la scuola primaria e festeggerà i passaggi più importanti della crescita

Generico 15 Jun 2026

La scuola dell’infanzia Carnelli di Bolladello (Cairate) si prepara a vivere uno dei momenti più significativi dell’anno scolastico con la tradizionale festa dei Remigini, dei passaggi e dei diplomi, in programma sabato 21 giugno. Una giornata aperta a tutta la comunità che unirà momenti di festa, condivisione e riflessione sul percorso di crescita vissuto dai bambini durante l’anno.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un anno educativo dedicato al tema delle emozioni. Un vero e proprio viaggio che ha accompagnato i bambini attraverso attività di pittura, canto, psicomotricità, lettura, teatro, karate e attraverso le esperienze quotidiane condivise con educatrici e compagni.

Un anno alla scoperta delle emozioni

Il progetto educativo ha avuto come filo conduttore l’ascolto dei bambini e delle loro emozioni, valorizzando le piccole e grandi conquiste che segnano il percorso di crescita di ciascuno.

La festa sarà l’occasione per celebrare i bambini che a settembre inizieranno la scuola primaria, i cosiddetti remigini, ma anche per salutare e accogliere tutti coloro che si preparano a vivere nuove tappe del loro cammino all’interno della scuola.

Il programma della giornata

La giornata inizierà alle 10 con il ritrovo alla scuola dell’infanzia Carnelli. Da qui bambini, genitori, amici e familiari raggiungeranno insieme la chiesa per la Santa Messa delle 11, animata dagli stessi bambini.

Al termine della celebrazione è previsto il rientro alla scuola per un momento simbolico e particolarmente atteso: «Lanciamo i nostri pensieri», iniziativa pensata per condividere emozioni, desideri e ricordi dell’anno appena concluso.

Alle 12.30 si terrà il pranzo aperto a tutti su prenotazione. Il contributo richiesto è di 16 euro per gli adulti e di 8 euro per i bambini fino alla quinta elementare, mentre i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia parteciperanno gratuitamente.

Diplomi, spettacolo e comunità

Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio alla consegna dei diplomi ai remigini, accompagnata da canzoni, pensieri e momenti di grande emozione per bambini e famiglie.

A seguire sarà la volta di uno spettacolo speciale preparato dai genitori, che per un giorno vestiranno i panni degli attori per raccontare ai bambini, attraverso il linguaggio del teatro, le emozioni vissute durante l’anno scolastico.

L’appuntamento, come da tradizione della scuola Carnelli, vuole coinvolgere l’intera comunità e offrire a tutti la possibilità di partecipare ai diversi momenti della giornata. Educatori, rappresentanti dei genitori e amministrazione della scuola attendono famiglie, amici e cittadini per condividere una festa che segna il passaggio verso nuove esperienze e nuovi percorsi di crescita.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026
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