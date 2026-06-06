Emozioni e solidarietà al Teatro Intred: i Lions uniti in concerto per il campetto del Campus

Una serata dove la grande musica italiana e l’impegno civico si sono incontrati per sostenere i giovani e lo sport di base del territorio. Il Teatro Intred di Varese ha ospitato con successo il concerto tributo a Mina, un evento benefico nato dalla sinergia tra diverse realtà associative locali.

Sul palcoscenico, la cantante Michela Borgia e i musicisti della Big Band Orchestra hanno ripercorso il repertorio della “Tigre di Cremona”, proponendo un viaggio musicale raffinato che ha saputo rievocare le atmosfere e le interpretazioni più celebri della cantante. La performance è stata accolta da calorosi applausi da parte del pubblico che ha riempito la sala varesina. Otto club uniti per il territorioLa vera forza dell’iniziativa è rintracciabile nella mobilitazione corale dei Lions Club della zona.

L’evento è stato infatti promosso e coordinato da ben otto sodalizi: Lions Club Varese Europa, Varese Europea Civitas, Varese Host, Varese Insubria, Varese Prealpi, Varese Sette Laghi, Varese Città Giardino e Varese Varisium. I club hanno scelto di fare rete per sposare una causa concreta e legata alla quotidianità dei ragazzi del quartiere, decidendo di devolvere i fondi raccolti al progetto di riqualificazione del campetto sportivo esterno del Campus di Varese. Un canestro per l’inclusioneIl piano di recupero dello spazio di gioco è promosso dall’associazione “Il Basket Siamo Noi”, da tempo attiva nel legare la pratica sportiva a interventi di rigenerazione e coesione sociale.

Al termine della serata, sia i rappresentanti dei Lions Club sia i referenti del trust della pallacanestro varesina hanno voluto esprimere il proprio ringraziamento ai numerosi cittadini presenti. La risposta del pubblico ha confermato la sensibilità della comunità locale di fronte a progetti capaci di coniugare la proposta culturale alla valorizzazione degli spazi aggregativi della città.