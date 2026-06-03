Encomio pubblico per i tre tredicenni di Cocquio Trevisago che hanno ritrovato e riconsegnato telefono e portafogli al legittimo proprietario
Il Comune ha consegnato un riconoscimento a tre ragazzi per il gesto di onestà del 24 maggio: rinvenuti e restituiti effetti personali al centro commerciale. “L’onestà si dimostra con le azioni quotidiane”, la motivazione ufficiale
Un gesto semplice ma di grande valore civico è stato premiato dall’amministrazione comunale di Cocquio Trevisago: è la storia dei tre tredicenni che hanno ritrovato uno zaino nel centro commerciale del paese e in maniera autonoma sono riusciti a risalire al proprietario riconsegnando il contenuto della borsa: il comportamento dei ragazzi ha dimostrato un forte senso di responsabilità e rispetto verso la comunità (evitando al proprietario sgradevoli problemi legati allo smarrimento dei documenti e dello smartphone)
La cerimonia di premiazione è avvenuta a sorpresa durante le celebrazioni del 2 giugno a teatro, a Caldana, ed è stata accompagnata da una pergamena recante le motivazioni ufficiali del Comune di Cocquio Trevisago firmate dal sindaco Dott. Danilo Centrella e dal vicesindaco Monica Moretti: “L’onestà e il senso civico non sono concetti astratti, ma si mostrano attraverso le azioni quotidiane. Il tuo comportamento, improntato a una spontanea onestà, rappresenta un esempio virtuoso e un profondo senso del dovere civico”.
L’amministrazione ha rivolto ai giovani – componenti del gruppo “Civicamente” – i complimenti e l’augurio per il futuro, sottolineando il valore educativo del gesto e la sua importanza come esempio per tutta la comunità.
La vicenda è stata ricostruibile anche attraverso una segnalazione pubblicata su VareseNews, che ha raccontato come il ritrovamento sia avvenuto nel pomeriggio di sabato 24 maggio e come la collaborazione dei ragazzi abbia permesso il ritorno alla legittima proprietà degli oggetti smarriti.
Un episodio che, nel suo piccolo, diventa simbolo di cittadinanza attiva e attenzione verso gli altri, soprattutto in un contesto in cui i gesti di responsabilità dei più giovani assumono un valore sempre più significativo per la comunità locale.
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