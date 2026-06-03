Energia, rincari e risparmio: a Lonate Pozzolo una serata per capire come difendersi

Le bollette di luce e gas tornano a pesare in modo sempre più significativo sui bilanci delle famiglie italiane. A distanza di pochi anni dall’ultima grande crisi energetica, cittadini, pensionati e piccole attività si trovano nuovamente a fare i conti con rincari, aumenti improvvisi e un mercato dell’energia sempre più difficile da comprendere.

È proprio partendo da questa situazione che nasce l’incontro pubblico “Energia e Risparmio – Guida pratica per i cittadini”, promosso da Fedicons Lombardia, in programma venerdì 5 giugno a Lonate Pozzolo.

Una serata gratuita e aperta a tutti che avrà come obiettivo quello di aiutare cittadini e consumatori a orientarsi tra costi energetici, offerte commerciali, efficientamento e possibili strategie di risparmio. Sarà anche possibile portare con sé le proprie bollette di luce e gas per una valutazione diretta da parte degli esperti presenti. Un servizio concreto che permetterà ai partecipanti di comprendere meglio consumi, costi e condizioni contrattuali. Un momento di chiarezza in un periodo di nuovi rincari

Negli ultimi mesi il tema energetico è tornato con forza al centro delle preoccupazioni di famiglie e imprese. Gli aumenti dei costi di luce e gas continuano infatti ad avere un impatto importante sulla vita quotidiana, generando incertezza e timori soprattutto tra le fasce più fragili della popolazione. In questo contesto, la serata organizzata da Fedicons Lombardia vuole offrire un momento di informazione chiara, concreta e accessibile, grazie agli interventi di professionisti ed esperti che analizzeranno l’attuale situazione energetica e illustreranno possibili soluzioni per contenere i costi.

Gli esperti: dal mercato energetico alle strategie per risparmiare Il cuore dell’evento sarà rappresentato proprio dagli interventi dei relatori, che affronteranno il tema da diversi punti di vista: dall’andamento del mercato energetico alle opportunità di efficientamento, fino agli strumenti oggi disponibili per ridurre i consumi e scegliere soluzioni più sostenibili ed economicamente vantaggiose.

Interverranno Luigi Bassani, presidente regionale Fedicons, Francesco Carbone, CEO di Elco Elettra Srl, l’architetto Fiorenzo Scaburri, esperto di efficientamento energetico, e il consulente energetico Gabriele Garbini. Modererà la serata Mattia Andriolo. Attenzione particolare agli anziani e ai consumatori più esposti L’iniziativa guarda con particolare attenzione agli anziani, oggi tra le categorie più colpite dall’aumento del costo della vita e spesso maggiormente esposte a offerte commerciali poco trasparenti o poco convenienti. Telefonate aggressive, cambi di contratto non sempre chiari e condizioni difficili da interpretare rendono infatti il mercato energetico un terreno complesso per molti consumatori. Per questo l’obiettivo della serata sarà anche quello di fornire strumenti utili per comprendere meglio le proprie spese energetiche e affrontare con maggiore consapevolezza le scelte legate a luce e gas.

«Oggi informare i consumatori è fondamentale». A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il presidente regionale di Fedicons, Luigi Bassani: «Siamo nuovamente in una fase storica in cui i costi energetici stanno creando forte preoccupazione nelle famiglie. In particolare gli anziani e i pensionati rischiano di trovarsi disorientati davanti a offerte e contratti sempre più complessi. Con questa iniziativa vogliamo offrire informazioni chiare, spiegare quali strumenti esistono oggi per contenere le spese e aiutare le persone a fare scelte più consapevoli. La possibilità di portare le proprie bollette rappresenta un servizio concreto in più, che permetterà ai cittadini di confrontarsi direttamente con professionisti qualificati».

Data, luogo e partecipazione: l’incontro “Energia e Risparmio – Guida pratica per i cittadini” si terrà venerdì 5 giugno, dalle 20.30 alle 22.00, presso la Tendostruttura Centro Anziani Parco Bosisio, in via Dante 6 a Lonate Pozzolo. L’ingresso è gratuito e aperto a cittadini, famiglie e aziende.