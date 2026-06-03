Eolo rafforza la governance: Andrea Crenna nominato Chief Financial & Investment Officer

EOLO, Società Benefit leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) per portare internet nelle aree più remote del Paese, annuncia la nomina di Andrea Crenna in qualità di CFIO, Chief Financial & Investment Officer.

L’ingresso di Andrea Crenna si inserisce nel percorso di rafforzamento della governance di EOLO. In questo ruolo strategico, nuovo per l’azienda, il CFIO avrà l’obiettivo di consolidare l’evoluzione finanziaria dell’azienda e supportarne la crescita, sostenendo il piano di investimenti legato alla nuova rete ultraveloce FWA 5G standalone, la prima su scala nazionale, in grado di raggiungere velocità fino a 1 Gbps in download. Un progetto sviluppato insieme a un ecosistema di partner tecnologici internazionali, per accelerare la digitalizzazione portando connettività di qualità, come in città, nelle aree meno servite del Paese.

Andrea Crenna, nuovo Chief Financial & Investment Officer di EOLO, ha dichiarato: “Entrare in EOLO significa contribuire a un progetto che va oltre la tecnologia. Portare connettività di qualità nei piccoli comuni italiani significa creare opportunità per famiglie, imprese e territori. È una missione in cui mi riconosco profondamente e alla quale sono orgoglioso di contribuire mettendo a disposizione la mia esperienza”.

Guido Garrone, Amministratore Delegato di EOLO, ha commentato: “La nomina di Andrea Crenna rappresenta un passo importante nel percorso di continua crescita di EOLO. Il ruolo che va a ricoprire rappresenta una novità per la nostra azienda, nato con l’obiettivo di integrare la dimensione del CFO più classica a quella degli investimenti, necessari in particolar modo in questa fase di profondo e capillare sviluppo della nuova rete EOLO sul territorio. Siamo estremamente felici di poter contare sull’esperienza di Andrea Crenna per questa missione”.

Chi è Andrea Crenna

Andrea Crenna porta in EOLO una consolidata esperienza in ambito finanziario maturata in contesti industriali, utilities e telecomunicazioni. Più recentemente ha ricoperto in Open Fiber il ruolo di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo. È stato Group Chief Financial Officer di A2A, coordinando un team di oltre 200 persone. Precedentemente ha assunto incarichi apicali nell’area Finance in Terna, con la responsabilità di CFO del Gruppo, e in Indesit Company, dove è stato CFO e successivamente Chief Division Officer – Food Treatment. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Direttore Finanziario di Vodafone Italia e ha avviato la propria carriera in Citibank, nella divisione Corporate & Investment Banking. Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, nel corso del suo percorso professionale ha affiancato all’attività manageriale anche esperienze accademiche e istituzionali, tra cui docenze in programmi master e incarichi in Consigli di Amministrazione.