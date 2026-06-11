Ernesto Giorgetti: «Il lago di Varese sa badare a se stesso, lasciatelo “respirare”»

Si avvicina il tempo della stagione estiva e, sulle sponde del Lago di Varese, le amministrazioni comunali rivierasche si trovano davanti al tavolo delle decisioni per decretare se concedere o meno il via libera alla balneabilità delle acque. Un traguardo inseguito per anni attraverso investimenti e progetti.

Ernesto Giorgetti, uno degli ultimi pescatori storici del nostro territorio, torna sulla questione leggendola dal suo punto di vista. Pescatore sul lago di Varese da oltre settant’anni e autore di numerosi libri che hanno il lago come protagonista – da Confesso che ho pescato a C’era una volta un lago – ha un’idea ben precisa sulla qualità delle acque del Lago di Varese, che ha espresso in più occasioni. Non è un parere qualunque: Giorgetti, classe 1935, benemerenza civica del Comune di Cazzago Brabbia, è uno degli ultimi pescatori professionisti, anche se oggi non pratica più. Ha osservato l’acqua cambiare nel corso di decenni, ha scritto di quel cambiamento con la precisione di chi lo ha vissuto dall’interno, e ora mette in fila i fatti con la stessa calma con cui stendeva le reti.

«Si avvicina il tempo di fare i bagni e ho pensato che forse sarebbe utile fornire alla popolazione alcune osservazioni sulla natura e sullo stato di salute del lago di Varese. Il lago di Varese è di formazione post-glaciale e dunque è stato modellato dal ghiacciaio che, ritirandosi poi, ha lasciato la sua colossale impronta invasa dall’acqua. Data la sua moderata profondità (11 metri di media), e la sua naturale dispositione a ricevere le acque di scolo di un bacino circa otto volte più grande e fortemente caratterizzato da alta produzione vegetale, si può dire che fu da subito un lago eutrofico, vale a dire alimentato da materiale organico e nutrienti in eccedenza. Tuttavia questo non era un male, e quella che possiamo chiamare la sua esuberanza di creatura giovane e poi adulta, era il segno della sua floridezza e della sua vitalità. Questo regime che si equilibrava annualmente con la stratificazione e la destratificazione delle sue acque, si mantenne per millenni e quando io cominciai a pescare, negli Anni Cinquanta, il lago era ancora sano».

La rottura di questo equilibrio millenario, com’è noto, coincide con le scelte urbanistiche e fognarie dei decenni passati, che hanno innescato un meccanismo di reazione biologica da parte del lago stesso.

«Poi di colpo le amministrazioni comunali rivierasche costruiscono le fogne. Però non ci pensarono a fare i depuratori, e nessuno disse loro che così il lago avrebbe cominciato a trasudare i liquami che gli venivano versati dentro. Il lago è un’opera di concezione non-umana, se lo si carica con un peso insopportabile non fa come l’asino che lo scarica a terra tale e quale; no, essendo un organismo molto intelligente, lo trasforma, usando formule chimiche e biochimiche che conosce alla perfezione, in modo che anche per vie traverse rispunti la vita. Prende i liquami e li trasforma, li spezzetta, li riduce e infine li riporta alla luce del sole sotto forma di alghe tanto minuscole che separatamente nemmeno si possono vedere. E’ questo il problema e si chiama eutrofizzazione – e disgraziatamente non riguarda solo il lago di Varese ma è il fenomeno preoccupante che interessa ormai tutte le acque del globo compresi mari e oceani. Ma parlando del nostro caso, queste alghine, di diverso tipo e colore, innumerevoli a milioni a miliardi, affiorando finiscono per coprire tutta la superficie del lago di verde, di rosso o di blu, secondo le stagioni. Questo è diventato il problema delle amministrazioni comunali che, non risolvendolo, non potranno mai sperare di avere un lago balneabile. Ma niente paura per la vostra salute: se credete alla mia modesta esperienza di vecchio pescatore sopravvissuto a tante intemperie, qui nell’ambiente non si è mai saputo di un eczema o di un fungo alle mani, immerse tutto l’anno nell’acqua».

Un fenomeno, quello delle fioriture algali, legato a doppio filo ai cicli stagionali e ai movimenti dell’ossigeno nello specchio d’acqua, fondamentali per la sopravvivenza della fauna ittica.

«Devo spiegare meglio il misterioso fenomeno (ben conosciuto peraltro nelle sue manifestazioni fisiche) della stratificazione e destratificazione, che è come il lungo respiro del lago a cercare l’ossigeno necessario a ripristinare un equilibrio sufficiente alla vita dei pesci e degli altri suoi abitanti. Con i primi tepori della primavera l’ossigeno presente sul fondo si riduce man mano fino a pochi metri sotto la superficie in piena estate. In quello strato si rifugiano i pesci per poter sopravvivere, ma intanto le fioriture algali che dicevamo concentrano i raggi solari provocando i fenomeni indesiderati che conosciamo. Con l’autunno inizia il processo inverso e il lago riconquista gradatamente la sua piena vivibilità per tutte le specie sommerse, comprendendo anche insetti e vermi. Ma in definitiva, che speranze ci sono in concreto per un lago veramente balneabile? Come ho detto prima, il lago è un organismo vivo che sa badare a se stesso, togliergli di dosso il carico giornalmente trasportato dalle fogne è tutto quello che si può fare».

I dubbi sul futuro e sulla reale efficacia delle grandi opere idrauliche realizzate negli anni rimangono centrali nel pensiero del pescatore.

«Ad essere penalizzate nel corso degli anni sono state le specie pregiate quali il persico, il persico trota, l’anguilla meno resistenti alle nuove condizioni; subirono un forte decremento, dando inizio a un declino inarrestabile della pesca. Una campagna di stampa battente aveva convinto i Comuni rivieraschi a prendere una decisione drastica, in sè lodevole: quella di circondare il lago con un anello collettore, in modo che tutti gli scarichi fognari dei paesi rivieraschi venissero convogliati al fiume Bardello, e là opportunamente trattati. L’idea era buona, ma ci vollero alcuni decenni per la sua realizzazione e pieno funzionamento. E da quel momento, tutti i guai erano risolti? Sarebbe bello, ma non è così», continua Giorgetti.

«Posso parlare con cognizione di causa cosa accade allo scolmatore sul Brabbia, tra Cazzago e Biandronno. dove parecchie volte ho assistito al fenomeno. Il collettore che raccoglie gli scarichi provenienti dalla parte sud del lago e dal bacino del lago di Comabbio erutta dalla sua bocca enorme tutto il liquame raccolto al ritmo di 3/4 metri cubi al secondo per intere giornate. Sono centinaia di metri cubi che giungono al lago di Varese arricchendo la sua eutrofia. Chiunque può osservare il fenomeno osservando dal parapetto del ponte della provinciale sul Brabbia. Mi dispiace di aver amareggiato con il mio pessimismo le amministrazioni comunali che sognano un lago pulito e balneabile. Ma si dice che la prima cura di un male consiste nel riconoscere la causa che l’ha provocato».