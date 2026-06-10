Esci da quella stanza. Pellai incontra i genitori al Teatro di Varese

Capire “Come e perché rimettere i nostri figli fuori nel mondo” è l’obiettivo dichiarato della serata con Alberto Pellai in programma martedì 23 giugno alle ore 20.30 al Teatro di Varese.

L’evocativo anatema “Esci da quella stanza” è il titolo della serata – promossa dai Club Lion Varese Insubria e Varisium in collaborazione con la Comunità il Pezzettino – e richiama esplicitamente il titolo dell’ultimo libro pubblicato dal noto psicologo e psicoterapeuta dell’età evolutiva assieme alla moglie, Barbara Tamborini.

In questo evento formativo, Alberto Pellai analizzerà due esperienze fondamentali dell’età evolutiva: giocare e socializzare. Le narrerà per come devono essere e per come il mondo online le ha trasformate.

Aiuterà i genitori a comprendere perché oggi più che mai, la sfida della crescita comporta far uscire un figlio dallo spazio compresso della sua cameretta, in cui – quasi senza accorgersene – si è autorecluso.

Oggi, il vero nemico di una genitorialità competente è rappresentato da un “paese dei balocchi” che ha trasformato le stanze dei nostri figli in una sorta di parco giochi che non si spegne mai. Da una parte ci siamo noi genitori, con il nostro progetto educativo, desiderosi di fornire quell’allenamento alla vita di cui i nostri figli hanno bisogno per diventare adulti competenti. Dall’altra c’è il mondo del marketing strategico, l’ingaggio costante del mercato che quando guarda i nostri figli non ha alcuna cura dei loro bisogni di crescita. Anzi, strategicamente, identifica le loro fragilità e vulnerabilità per trasformarle in un’opportunità di profitto e di manipolazione che non ha precedenti.

Il cuore e la mente dei nostri figli vengono sempre più risucchiati nel campo magnetico prodotto dall’ingaggio dopaminergico delle piattaforme online che sono diventate il nuovo “Paese dei Balocchi” dove i nostri figli, proprio come Pinocchio, non sanno più scegliere quale strada percorrere. Noi genitori Geppetto veniamo costantemente contrastati nella nostra azione educativa dall’avidità del Gatto e della Volpe, dall’astuzia perversa di un “mondo Lucignolo” che produce continuamente un corto circuito nella zona di crescita dove i nostri figli si allenano all’adultità.

Per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione, compilando il modulo a QUESTO LINK

La partecipazione è aperta a tutti con una donazione consigliata a partire da 15 euro.

Il ricavato sarà devoluto alla comunità Il Pezzettino.