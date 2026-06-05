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Escursionisti dispersi all’Alpe Piana, complesso soccorso notturno sulle montagne di Premosello-Chiovenda

Mobilitazione congiunta di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Carabinieri. Determinante il contatto telefonico con i due escursionisti e la localizzazione tramite triangolazione del segnale

Si è concluso con esito positivo un complesso intervento di ricerca e soccorso in ambiente montano avviato nella serata del 4 giugno all’Alpe Piana, nel territorio comunale di Premosello-Chiovenda, per due escursionisti dispersi in una zona particolarmente impervia.

L’allarme ha fatto scattare una vasta macchina dei soccorsi, con l’immediata attivazione di una Postazione di Comando Avanzata (PCA) e di un’Unità di Crisi Locale (UCL). Sul posto hanno operato in stretta sinergia i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e i Carabinieri.

Fondamentale, nelle prime fasi dell’intervento, il contatto telefonico stabilito tra i dispersi e la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco. Grazie alla comunicazione e alle tecniche di triangolazione del segnale telefonico, i soccorritori hanno potuto ottenere una prima indicazione utile per restringere l’area delle ricerche.

Le squadre hanno quindi affrontato una lunga e impegnativa progressione notturna lungo sentieri e versanti caratterizzati da vegetazione fitta e condizioni particolarmente difficili, operando in un ambiente montano complesso e con visibilità ridotta.

L’intervento ha richiesto un notevole dispiegamento di uomini e mezzi e ha confermato l’importanza del coordinamento tra le diverse componenti del sistema di soccorso alpino. La collaborazione tra i vari enti coinvolti ha consentito di individuare e raggiungere i due escursionisti, mettendoli in sicurezza dopo ore di ricerche.

L’episodio rappresenta un ulteriore richiamo alla prudenza per chi frequenta la montagna, soprattutto nelle ore serali e in aree particolarmente isolate, dove le difficoltà di orientamento possono rapidamente trasformarsi in situazioni di emergenza.

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Pubblicato il 05 Giugno 2026
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