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Esplosione nella notte al Banco Desio di Tradate: in quattro fanno saltare il bancomat

Un forte boato ha svegliato i residenti del centro cittadino nella notte di domenica: quattro uomini incappucciati hanno preso di mira la filiale di corso Bernacchi e sono poi fuggiti

Tradate - Assalto al bancomat

Un’esplosione nel cuore della notte ha svegliato diversi residenti del centro di Tradate. Intorno alle 4 di ieri, domenica 31 maggio, una banda di malviventi ha preso di mira la filiale del Banco Desio di corso Bernacchi, facendo saltare il bancomat e riuscendo poi a dileguarsi.

Secondo le prime informazioni, ad agire sarebbero stati quattro uomini con il volto coperto. I malviventi avrebbero prima forzato la porta d’ingresso dell’istituto di credito per accedere ai locali e successivamente piazzato l’esplosivo allo sportello automatico.

Dopo la deflagrazione, che ha svegliatoi diverse persone nelle abitazioni vicine, il gruppo si è allontanato rapidamente portando con sé il denaro contenuto nel bancomat. Al momento non è ancora stata resa nota l’entità del bottino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti del caso. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca e della zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’assalto e individuare i responsabili.

Le indagini sono in corso.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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