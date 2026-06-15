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“Estate 2026 Esplorando”: tre serate gratuite tra montagna, sicurezza e profondità marine a Castellanza

Appuntamenti targati CAI di Castellanza mercoledì 24 giugno, 1 e 8 luglio

tre cime di lavaredo montagna alto adige

La Sezione di Castellanza del Club Alpino Italiano celebra l’estate con un ciclo di tre conferenze aperte al pubblico dedicate all’esplorazione, alla sicurezza in quota e agli ambienti estremi. Gli appuntamenti, organizzati con il patrocinio del Comune e inseriti nella rassegna comunale “L’Estate in città”, si terranno ogni mercoledì sera alle 21 nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Piazza Castegnate 2, a Castellanza. Si comincia mercoledì 24 giugno con «Canada: Rolling in the Rockies», serata firmata dal videomaker Luca Colombo, che racconterà attraverso immagini e filmati originali due settimane trascorse in tenda nel Canada occidentale, tra le vette e i paesaggi delle Montagne Rocciose.

Mercoledì 1 luglio l’attenzione si sposta sulla montagna come luogo di rischio, con la conferenza «Sicurezza in montagna: quello che solitamente non viene trattato». Relatore della serata sarà Giorgio Cellina, già cardiologo infantile e già direttore sanitario della ASL della provincia di Varese, che affronterà i rischi specifici per categorie spesso trascurate dal dibattito pubblico: donne in gravidanza e menopausa, neonati nel primo anno di vita, anziani al progredire dell’età. Chiuderà il ciclo, mercoledì 8 luglio, la serata «Alte vette e profondità marine», con proiezioni di immagini e filmati inediti commentati in diretta da tre relatori d’eccezione. Max Garavaglia, alpinista, istruttore nazionale di alpinismo del CAI e direttore della Scuola di Alpinismo “Guido Della Torre”, porterà la sua esperienza in quota. Roberto Menzaghi, instructor evaluator e guida subacquea della Regione Liguria, e Andrea Belatti, instructor trainer wase dive education e responsabile della formazione di nuovi istruttori, completeranno la serata con i loro contributi dedicati al mondo sommerso. Ingresso è libero.
Per informazioni: www.caicastellanza.it

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Pubblicato il 15 Giugno 2026
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