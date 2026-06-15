“Estate 2026 Esplorando”: tre serate gratuite tra montagna, sicurezza e profondità marine a Castellanza
Appuntamenti targati CAI di Castellanza mercoledì 24 giugno, 1 e 8 luglio
La Sezione di Castellanza del Club Alpino Italiano celebra l’estate con un ciclo di tre conferenze aperte al pubblico dedicate all’esplorazione, alla sicurezza in quota e agli ambienti estremi. Gli appuntamenti, organizzati con il patrocinio del Comune e inseriti nella rassegna comunale “L’Estate in città”, si terranno ogni mercoledì sera alle 21 nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Piazza Castegnate 2, a Castellanza. Si comincia mercoledì 24 giugno con «Canada: Rolling in the Rockies», serata firmata dal videomaker Luca Colombo, che racconterà attraverso immagini e filmati originali due settimane trascorse in tenda nel Canada occidentale, tra le vette e i paesaggi delle Montagne Rocciose.
Mercoledì 1 luglio l’attenzione si sposta sulla montagna come luogo di rischio, con la conferenza «Sicurezza in montagna: quello che solitamente non viene trattato». Relatore della serata sarà Giorgio Cellina, già cardiologo infantile e già direttore sanitario della ASL della provincia di Varese, che affronterà i rischi specifici per categorie spesso trascurate dal dibattito pubblico: donne in gravidanza e menopausa, neonati nel primo anno di vita, anziani al progredire dell’età. Chiuderà il ciclo, mercoledì 8 luglio, la serata «Alte vette e profondità marine», con proiezioni di immagini e filmati inediti commentati in diretta da tre relatori d’eccezione. Max Garavaglia, alpinista, istruttore nazionale di alpinismo del CAI e direttore della Scuola di Alpinismo “Guido Della Torre”, porterà la sua esperienza in quota. Roberto Menzaghi, instructor evaluator e guida subacquea della Regione Liguria, e Andrea Belatti, instructor trainer wase dive education e responsabile della formazione di nuovi istruttori, completeranno la serata con i loro contributi dedicati al mondo sommerso. Ingresso è libero.
Per informazioni: www.caicastellanza.it
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