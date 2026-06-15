“Estate al C’entro Junior”, a Rovellasca aiuto compiti e attività gratuite per i bambini delle elementari
Dal 19 giugno al 31 luglio lo Spazio Santa Marta ospiterà al venerdì mattina un'iniziativa gratuita dedicata agli alunni della scuola primaria con il supporto di educatori e volontari
Torna anche quest’anno a Rovellasca l’appuntamento con “Estate al C’entro Junior”, l’iniziativa pensata per accompagnare le bambine e i bambini della scuola primaria durante le settimane estive tra compiti delle vacanze, momenti di gioco e occasioni di socializzazione.
Il progetto si svolgerà presso lo Spazio Santa Marta e offrirà un supporto educativo gratuito grazie alla presenza di educatori e volontari che aiuteranno i partecipanti nello svolgimento dei compiti e nelle attività proposte.
Gli incontri si terranno ogni venerdì, dal 19 giugno al 31 luglio, con due fasce orarie tra cui scegliere al momento dell’iscrizione: dalle 9.30 alle 10.30 oppure dalle 10.30 alle 11.30
L’obiettivo del progetto è offrire ai bambini uno spazio accogliente dove affrontare i compiti estivi in compagnia, favorendo allo stesso tempo relazioni, collaborazione e momenti di svago.
Gli organizzatori ricordano ai partecipanti di portare con sé una borraccia per affrontare al meglio le attività durante le mattinate estive.
L’iniziativa è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati e pertanto è necessaria la prenotazione.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 351 316 9318 (anche tramite WhatsApp) oppure scrivere all’indirizzo infofamiglie@aziendasocialecomuniinsieme.it.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.