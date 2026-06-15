Varese News

Bambini

“Estate al C’entro Junior”, a Rovellasca aiuto compiti e attività gratuite per i bambini delle elementari

Dal 19 giugno al 31 luglio lo Spazio Santa Marta ospiterà al venerdì mattina un'iniziativa gratuita dedicata agli alunni della scuola primaria con il supporto di educatori e volontari

Estate al Parco del Fiabosco, in Valle d'Aosta

Torna anche quest’anno a Rovellasca l’appuntamento con “Estate al C’entro Junior”, l’iniziativa pensata per accompagnare le bambine e i bambini della scuola primaria durante le settimane estive tra compiti delle vacanze, momenti di gioco e occasioni di socializzazione.

Il progetto si svolgerà presso lo Spazio Santa Marta e offrirà un supporto educativo gratuito grazie alla presenza di educatori e volontari che aiuteranno i partecipanti nello svolgimento dei compiti e nelle attività proposte.

Gli incontri si terranno ogni venerdì, dal 19 giugno al 31 luglio, con due fasce orarie tra cui scegliere al momento dell’iscrizione: dalle 9.30 alle 10.30 oppure dalle 10.30 alle 11.30

L’obiettivo del progetto è offrire ai bambini uno spazio accogliente dove affrontare i compiti estivi in compagnia, favorendo allo stesso tempo relazioni, collaborazione e momenti di svago.

Gli organizzatori ricordano ai partecipanti di portare con sé una borraccia per affrontare al meglio le attività durante le mattinate estive.

L’iniziativa è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati e pertanto è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 351 316 9318 (anche tramite WhatsApp) oppure scrivere all’indirizzo infofamiglie@aziendasocialecomuniinsieme.it.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 15 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.