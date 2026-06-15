“Estate al C’entro Junior”, a Rovellasca aiuto compiti e attività gratuite per i bambini delle elementari

Torna anche quest’anno a Rovellasca l’appuntamento con “Estate al C’entro Junior”, l’iniziativa pensata per accompagnare le bambine e i bambini della scuola primaria durante le settimane estive tra compiti delle vacanze, momenti di gioco e occasioni di socializzazione.

Il progetto si svolgerà presso lo Spazio Santa Marta e offrirà un supporto educativo gratuito grazie alla presenza di educatori e volontari che aiuteranno i partecipanti nello svolgimento dei compiti e nelle attività proposte.

Gli incontri si terranno ogni venerdì, dal 19 giugno al 31 luglio, con due fasce orarie tra cui scegliere al momento dell’iscrizione: dalle 9.30 alle 10.30 oppure dalle 10.30 alle 11.30

L’obiettivo del progetto è offrire ai bambini uno spazio accogliente dove affrontare i compiti estivi in compagnia, favorendo allo stesso tempo relazioni, collaborazione e momenti di svago.

Gli organizzatori ricordano ai partecipanti di portare con sé una borraccia per affrontare al meglio le attività durante le mattinate estive.

L’iniziativa è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati e pertanto è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 351 316 9318 (anche tramite WhatsApp) oppure scrivere all’indirizzo infofamiglie@aziendasocialecomuniinsieme.it.