Estate al fresco alla Fiera Coperta di Mornago

Quando fuori il caldo si fa sentire, c’è un luogo dove trascorrere qualche ora in relax tra shopping, creatività e divertimento per tutta la famiglia: la Fiera Coperta di Mornago, in via Stazione 115.

Gli appuntamenti estivi sono in programma il 20 e 21 giugno, 4 e 5 luglio, il 18 e 19 luglio e l’1 e 2 agosto, all’interno di una struttura climatizzata che permette di godere appieno la visita, anche nelle giornate più calde e afose dell’anno.

Su una superficie di oltre 1.000 metri quadrati al coperto, i visitatori potranno numerosi e variegati stand con proposte sempre diverse grazie alla continua rotazione degli espositori. Artigianato, creatività, oggettistica, vintage, accessori, idee regalo e prodotti unici rendono ogni visita un’esperienza nuova.

Particolare attenzione è riservata alle famiglie. I bambini potranno divertirsi con un gonfiabile gratuito posizionato all’interno della struttura, al fresco, mentre per chi desidera mettersi alla prova sarà disponibile anche un punchball (a pagamento).

La Fiera Coperta di Mornago è nata con l’obiettivo di valorizzare il mondo dell’artigianato e della creatività, offrendo uno spazio accogliente, sicuro e facilmente raggiungibile, dotato di ampio parcheggio.

Un’occasione ideale per trascorrere qualche ora lontano dal caldo, curiosando tra stand sempre nuovi e vivendo un’esperienza pensata per grandi e piccoli.

Informazioni per espositori

Gli artigiani e gli espositori interessati a partecipare possono aderire con una quota di 35 euro, entrando così a far parte di un circuito dinamico e in continua evoluzione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0331315761

Dove: Via Stazione 115, Mornago

Date: 4-5 luglio, 18-19 luglio, 20-21 luglio, 1-2 agosto

Orario: dalle 10 fino a sera

Informazioni e prenotazioni espositori: 0331 315761