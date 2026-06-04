Estate in piscina a Saronno: al via i corsi di nuoto, acquafitness e le attività per bambini

Con l’avvio della stagione estiva, la Piscina di Saronno apre ufficialmente le iscrizioni ai corsi e alle attività in acqua che accompagneranno bambini, adulti e famiglie nelle prossime settimane per tante occasioni di movimento, divertimento e benessere per tutte le età.

A partire da lunedì 8 giugno sarà possibile iscriversi ai percorsi pensati per chi desidera imparare a nuotare, perfezionare la propria tecnica o semplicemente mantenersi in forma durante l’estate.

Tra le proposte in programma torna l’acquaticità neonatale, dedicata ai più piccoli, in calendario ogni lunedì dalle 16,15 alle 16,45. Spazio anche ai corsi per bambini, in programma dal 15 giugno al 31 luglio ogni lunedì dalle 17 alle 18,30; il corso del giovedì, nello stesso orario, sarà attivato su richiesta.

Per gli adulti sono previsti i corsi di nuoto dal 29 giugno al 31 luglio, ogni lunedì dalle 19,15 alle 20,45, con due corsi contemporanei per rispondere alle diverse esigenze dei partecipanti.

Completano l’offerta i corsi di Acqua Fitness, attivi dal 29 giugno al 31 luglio, un’opportunità ideale per allenarsi in modo efficace e divertente sfruttando tutti i benefici dell’attività in piscina.

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito www.piscinadisaronno.it, scrivere a piscina@saronno-ssd.it o contattare il numero 02 25 54 80 10. Aggiornamenti e novità sono disponibili anche sui canali social Facebook e Instagram della Piscina di Saronno.