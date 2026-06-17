Eugenio Finardi porta la sua storia in concerto a Sesto Calende per la Festa della Musica
cantautore chiude la giornata di eventi gratuiti del Sesto Riverside Festival con il suo spettacolo riassuntivo di oltre cinquant'anni di carriera. Dal mercatino dei vinili al laboratorio per i più piccoli, il programma completo degli appuntamenti gratuiti in riva al Ticino
Eugenio Finardi sale sul palco in Piazza De Cristoforis a Sesto Calende per il concerto gratuito che chiude la Festa della Musica, appuntamento centrale all’interno della rassegna estiva Sesto Riverside Festival. L’appuntamento con il cantautore è fissato alle 21 di domenica 21 giugno, momento in cui l’artista propone lo spettacolo dal titolo «Tutto Finardi». Si tratta di un percorso che attraversa più di mezzo secolo di attività musicale, arricchito dai brani presenti nel nuovo album intitolato «TUTTO» e dalle canzoni che hanno segnato la storia della canzone d’autore italiana. (foto copertina di Fabrizio Fenucci)
Sul palco della piazza sestese, che sarà posizionato come l’anno scorso così da includere anche Piazza Garibaldi oltre che Piazza De Cristoforis e la parte centrale di Viale Italia, l’esecuzione dei brani storici e delle nuove composizioni si unisce a aneddoti, memorie e considerazioni personali che svelano la longevità artistica dell’autore. Ad accompagnare la voce di Finardi in questa dimensione di scambio con il pubblico ci sono Giuvazza Maggiore alle chitarre, loop e cori, e Claudio Arfinengo impegnato alla batteria e alle percussioni.
L’esibizione di Finardi sarà l’evento principale, nonché conclusivo, di una serie di iniziative culturali destinate a diverse fasce d’età, dislocate in più punti del territorio comunale fin dal mattino. L’apertura della giornata è prevista alle 10 in Viale Italia con le bancarelle del mercatino Sesto in Vinile a cura di 33&45. Successivamente, alle 11, lo spazio dell’Oratorio San Vincenzo ospita «Officio del silenzio», una produzione per voce e arpa realizzata da VertexTeatro e Ubik Librerie.
Il programma riprende nel pomeriggio, alle 16, nella Sala Cesare da Sesto in Municipio, dove l’associazione Percorsi Musicali cura un laboratorio dedicato ai bambini della fascia d’età compresa tra zero e tre anni. Prima del concerto principale, alle 17:30, la Scuola Musica sestese “OSA” (officina del suono e delle arti) si esibisce in Piazza Mazzini. L’accesso a ognuno degli appuntamenti in calendario è libero e non prevede costi di ingresso.
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