Europa, Alfieri e Salvatore a Radio Materia: “Serve una difesa comune per non diventare irrilevanti”



L’Europa rischia di diventare irrilevante nello scenario internazionale se non sarà capace di compiere un salto politico verso una maggiore integrazione. È uno dei temi centrali affrontati nel podcast Giù le mani dall’Europa di Radio Materia che ha visto dialogare il funzionario europeo Massimo Gaudina, il senatore Alessandro Alfieri e il professor Vincenzo Salvatore, esperto di politiche europee, in una riflessione sul futuro dell’Unione Europea, sulla difesa comune e sul ruolo geopolitico del continente.

Secondo gli ospiti, il contesto internazionale è profondamente cambiato rispetto a quello in cui sono nate le istituzioni europee. Oggi l’Europa si trova stretta tra grandi potenze come Stati Uniti e Cina e deve confrontarsi con nuovi blocchi emergenti, come i BRICS, che stanno ridefinendo gli equilibri economici e politici mondiali.

I limiti dell’Europa attuale

Uno dei principali ostacoli individuati riguarda la difficoltà dell’Unione Europea nel prendere decisioni rapide ed efficaci. Il sistema dell’unanimità richiesto in molte materie strategiche e la complessità nel modificare i trattati rendono difficile costruire una politica estera e di difesa realmente comune. «Se l’Europa continua a presentarsi divisa, rischia di restare spettatrice delle decisioni prese da altri attori globali» è il concetto emerso nel confronto tra Alfieri e Salvatore. A questo si aggiunge la frammentazione delle politiche nazionali e delle industrie della difesa, che impedisce di concentrare risorse e competenze su progetti condivisi.

L’effetto Trump e la necessità di autonomia strategica

Nel corso del dialogo è stato sottolineato come la presidenza di Donald Trump abbia rappresentato uno spartiacque per l’Europa. L’approccio dell’ex presidente americano, improntato a rapporti bilaterali e a una minore disponibilità a sostenere i costi della sicurezza europea, ha evidenziato la dipendenza del continente dagli Stati Uniti. Un esempio citato è stato il ritiro dall’Afghanistan. In quell’occasione gli europei hanno mostrato di non poter operare autonomamente a causa della mancanza di strumenti fondamentali come sistemi satellitari indipendenti, capacità di intelligence autonome e una logistica militare integrata. Per gli interlocutori, questa esperienza ha reso evidente l’urgenza di costruire una vera autonomia strategica europea.

Investire insieme in tecnologia, spazio e cybersicurezza

La prospettiva indicata passa attraverso investimenti comuni nei settori più strategici. Tra le priorità figurano lo sviluppo di tecnologie avanzate, la creazione di infrastrutture satellitari europee, la cybersicurezza e la protezione delle infrastrutture critiche. L’obiettivo non è soltanto rafforzare la capacità militare europea, ma creare una base tecnologica e industriale in grado di competere a livello globale. Secondo i relatori, i singoli Stati dovrebbero evitare di limitarsi ad aumentare i propri bilanci nazionali e orientare invece una parte crescente delle risorse verso progetti europei condivisi.

Un “gruppo di testa” per accelerare l’integrazione

Tra le ipotesi discusse vi è quella di un nucleo di Paesi volenterosi disposto a procedere più rapidamente verso una maggiore integrazione politica e militare. Una sorta di “gruppo di testa” capace di superare gli stalli decisionali che spesso caratterizzano l’Europa a 27.

Giù le mani dai fondi di coesione

Allo stesso tempo, viene richiamata la necessità di non compromettere i risultati ottenuti dall’Unione negli ultimi decenni. In particolare, emerge la preoccupazione che l’aumento delle spese per la difesa possa avvenire a discapito dei fondi di coesione e delle politiche destinate a ridurre le disuguaglianze tra le regioni europee.

Il dibattito propone quindi una riflessione sul futuro dell’Unione: mantenere il proprio ruolo di grande mercato economico oppure evolvere in un soggetto politico capace di incidere nelle grandi sfide globali.