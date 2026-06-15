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Europa Verde Varese attacca sui trasporti: “Le incapacità di Regione e Trenord”

Il comunicato dei verdi: "La chiusura durerà fino al 5 luglio, il che significa 28 giorni che - sommati  ai 28 dello scorso anno - ci portano a 56 giorni per opere propedeutiche all’installazione del sistema di  sicurezza e distanziamento Europeo “Ertms livello 2"

Tilo a Varese

Sarà un’estate di lavori sulle tratte ferroviarie del Varesotto e della rete a cavallo tra Lombardia e Canton Ticino. Diverse le chiusure programmate con i frontalieri e pendolari che dovranno adattarsi a corse e mezzi sostitutivi. Europa Verde ha pubblicato un comunicato stampa a riguardo, puntando il dito contro Regione Lombardia e Trenord. 

Come l’anno scorso, anche quest’anno la tratta transfrontaliera Stabio – Gallarate ha chiuso per lavori  di potenziamento tecnologico. La chiusura durerà fino al 5 luglio, il che significa 28 giorni che – sommati  ai 28 dello scorso anno – ci portano a 56 giorni per opere propedeutiche all’installazione del sistema di  sicurezza e distanziamento Europeo “Ertms livello 2”.  

Per attivare esattamente lo stesso sistema, in Svizzera, nel giugno 2025, la tratta da Mendrisio a Lugano  è stata chiusa solo due giorni, lavorando di notte per le opere propedeutiche per creare meno disagi ai  pendolari. Dopo due giorni, una volta riaperta la tratta, i treni hanno iniziato a viaggiare con il nuovo  sistema di sicurezza. 

La Stabio Gallarate è una tratta che trasporta quasi 5000 passeggeri nei giorni feriali. La sua chiusura,  in un periodo di lavoro e scuola, sta ovviamente provocando disagi agli utenti. Sono disagi dovuti  soprattutto all’inadeguatezza del servizio sostitutivo: ad esempio, mancano i punti di fermata nelle  stazioni e di conseguenza gli autisti (privi di istruzioni dettagliate) saltano le fermate, sbagliando  addirittura strade: il tutto dovuto a una scarsa programmazione da parte di Regione e di Trenord. 

La scelta di lavorare alla rete solo a servizio ferroviario fermo per garantire la sicurezza dei lavoratori è  comprensibile, ma esistono situazioni in cui è possibile rendere compatibili tra loro interventi di  manutenzione e aggiornamento tecnologico e utilizzo del servizio da parte di chi ha pagato un  abbonamento e non ha mezzi alternativi per recarsi a lavoro o a scuola.  

Durante quest’ultima settimana era chiusa anche la tratta da Gallarate a Rho, e – sarà stata una  coincidenza – sulla Stabio Gallarate non si è visto nessun cantiere in attività. Probabilmente si è preferito  concentrare le operazioni sulla tratta da Rho a Gallarate, ma in questa settimana si sarebbe almeno  potuto tenere attivo il servizio da Stabio, almeno fino a Gallarate o Varese.

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Pubblicato il 15 Giugno 2026
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