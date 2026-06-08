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Gallarate/Malpensa

Evade i domiciliari e si presenta ubriaco a Gallarate in un bar: arrestato ventenne già coinvolto nel pestaggio di Porto Ceresio

Il giovane, sottoposto agli arresti domiciliari dopo i fatti avvenuti tra Porto Ceresio e Varese a fine maggio, è comparso in un locale del centro di Gallarate chiedendo di consumare alcolici. Arrestato dai carabinieri, è comparso in direttissima a Busto Arsizio

Carabinieri Domodossola

Era già agli arresti domiciliari per i fatti avvenuti tra Porto Ceresio e Varese alla fine di maggio, ma nella notte ha lasciato la propria abitazione e si è presentato in un bar del centro di Gallarate. Per questo un ventenne italiano di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gallarate con l’accusa di evasione.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, in evidente stato di ebbrezza, si sarebbe recato nel locale pretendendo di consumare bevande alcoliche nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’arresto è stato convalidato nella tarda mattinata di oggi, lunmedì, nel corso del rito direttissimo celebrato al Tribunale di Busto Arsizio.

Il ventenne era già finito al centro delle cronache nelle scorse settimane in relazione ai gravi episodi avvenuti tra Porto Ceresio e Varese. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, faceva parte del gruppo di giovani fermato dopo il violento pestaggio avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Porto Ceresio e la successiva fuga in treno verso il capoluogo. Una volta intercettato alla stazione di Varese, il giovane aveva reagito aggredendo carabinieri e agenti di polizia intervenuti per il controllo, circostanza che aveva portato al suo arresto e alla successiva applicazione dei domiciliari.

Con il nuovo episodio, la posizione del giovane si aggrava ulteriormente ed è attesa la decisione del giudice di Varese per valutare l’eventuale aggravamento delle misura cautelare a carico del sospettato. Le indagini e gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri del NOR di Gallarate

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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