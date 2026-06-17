Fagnano Olona, alla Valle di Ezechiele il modello olandese che ha chiuso 19 carceri. Incontro con Mario Giordano

Lunedì 22 giugno, alle 20.45, il cortile della cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, in via Cristoforo Colombo 90 a Fagnano Olona, ospita il convegno “Oltre il carcere. Esperienze europee e prospettive del modello olandese“. È la prima iniziativa di carattere internazionale organizzata dalla cooperativa ed è inserita nel Piano dell’offerta formativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio: la partecipazione all’intero incontro dà diritto a due crediti formativi in diritto penale.

Al centro della serata c’è l’esperienza dei Paesi Bassi, che a partire dal 2013 hanno chiuso diciannove istituti penitenziari, uno dei quali concesso in affitto alla Norvegia, puntando sulle misure alternative alla detenzione. Il tema viene proposto in una fase in cui il dibattito nazionale sul sovraffollamento carcerario è in larga parte centrato sulla costruzione di nuovi istituti.

L’incontro è moderato dal giornalista Mediaset Mario Giordano e introdotto da Concetto Daniele Galati, direttore della Scuola Forense “G. Romagnosi”. Gli indirizzi di saluto sono affidati a Giuseppe Fazio, presidente della sezione penale del Tribunale di Busto Arsizio, a Eliana Morolli, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, e a Tiberio Massironi, presidente della Camera penale di Busto Arsizio.

Al confronto prende parte Amedeo Barletta, vicepresidente della European Criminal Bar Association, associazione che conferisce alla serata il profilo europeo. Ospite dall’Olanda è l’avvocata Titia Korff, penalista del Foro di Amsterdam ed esperta di diritto penale internazionale, estradizione e cooperazione giudiziaria internazionale, che interverrà con l’ausilio dell’interprete Rocío Bolaños per illustrare l’esito e l’evoluzione del percorso avviato nel 2013. Completa il quadro David Maria Riboldi, cappellano della Casa circondariale di Busto Arsizio.

L’appuntamento si inserisce nell’iniziativa culturale che la cooperativa propone ogni anno a giugno, accanto alla celebrazione della Santa Messa della Divina Misericordia, con l’obiettivo di offrire occasioni di riflessione sul senso della pena. Gli organizzatori ricordano le edizioni precedenti, che hanno visto la partecipazione, tra gli altri, dell’allora provveditore Pietro Buffa insieme a Stefano Binda, di Stefano Nazzi, di Daniel Zaccaro con Annamaria Fiorillo e, lo scorso anno, di Enrico Mentana.

Sul piano del dibattito politico, gli organizzatori richiamano il convegno ospitato il 15 maggio 2025 dal presidente del Senato Ignazio La Russa sul tema di un atto di clemenza, in quell’occasione favorevole alla proposta di legge Giachetti sulla liberazione anticipata, iniziativa alla quale aderì anche l’onorevole Pellicini, del territorio e penalista, ma che non ebbe seguito.

Lo stand gastronomico apre alle 19, con la Prison Beer prodotta dalla cooperativa.