Fagnano Olona, alla Valle di Ezechiele il modello olandese che ha chiuso 19 carceri. Incontro con Mario Giordano
Lunedì 22 giugno il primo convegno internazionale promosso dalla cooperativa sociale, moderato dal giornalista di Mediaset. Tra gli ospiti l'avvocata penalista di Amsterdam Titia Korff
Lunedì 22 giugno, alle 20.45, il cortile della cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, in via Cristoforo Colombo 90 a Fagnano Olona, ospita il convegno “Oltre il carcere. Esperienze europee e prospettive del modello olandese“. È la prima iniziativa di carattere internazionale organizzata dalla cooperativa ed è inserita nel Piano dell’offerta formativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio: la partecipazione all’intero incontro dà diritto a due crediti formativi in diritto penale.
Al centro della serata c’è l’esperienza dei Paesi Bassi, che a partire dal 2013 hanno chiuso diciannove istituti penitenziari, uno dei quali concesso in affitto alla Norvegia, puntando sulle misure alternative alla detenzione. Il tema viene proposto in una fase in cui il dibattito nazionale sul sovraffollamento carcerario è in larga parte centrato sulla costruzione di nuovi istituti.
L’incontro è moderato dal giornalista Mediaset Mario Giordano e introdotto da Concetto Daniele Galati, direttore della Scuola Forense “G. Romagnosi”. Gli indirizzi di saluto sono affidati a Giuseppe Fazio, presidente della sezione penale del Tribunale di Busto Arsizio, a Eliana Morolli, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, e a Tiberio Massironi, presidente della Camera penale di Busto Arsizio.
Al confronto prende parte Amedeo Barletta, vicepresidente della European Criminal Bar Association, associazione che conferisce alla serata il profilo europeo. Ospite dall’Olanda è l’avvocata Titia Korff, penalista del Foro di Amsterdam ed esperta di diritto penale internazionale, estradizione e cooperazione giudiziaria internazionale, che interverrà con l’ausilio dell’interprete Rocío Bolaños per illustrare l’esito e l’evoluzione del percorso avviato nel 2013. Completa il quadro David Maria Riboldi, cappellano della Casa circondariale di Busto Arsizio.
L’appuntamento si inserisce nell’iniziativa culturale che la cooperativa propone ogni anno a giugno, accanto alla celebrazione della Santa Messa della Divina Misericordia, con l’obiettivo di offrire occasioni di riflessione sul senso della pena. Gli organizzatori ricordano le edizioni precedenti, che hanno visto la partecipazione, tra gli altri, dell’allora provveditore Pietro Buffa insieme a Stefano Binda, di Stefano Nazzi, di Daniel Zaccaro con Annamaria Fiorillo e, lo scorso anno, di Enrico Mentana.
Sul piano del dibattito politico, gli organizzatori richiamano il convegno ospitato il 15 maggio 2025 dal presidente del Senato Ignazio La Russa sul tema di un atto di clemenza, in quell’occasione favorevole alla proposta di legge Giachetti sulla liberazione anticipata, iniziativa alla quale aderì anche l’onorevole Pellicini, del territorio e penalista, ma che non ebbe seguito.
Lo stand gastronomico apre alle 19, con la Prison Beer prodotta dalla cooperativa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.