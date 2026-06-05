Fagnano Olona intitola una via a Giannino Landoni, imprenditore simbolo del meccanotessile italiano
Secondo l’Associazione Enrico Dell’Acqua, Landoni ha saputo superare le difficoltà legate alla concorrenza internazionale e agli ostacoli burocratici, diventando uno dei protagonisti del settore meccanotessile italiano
Fagnano Olona rende omaggio a Giannino Landoni, fondatore di Meca S.p.A. e figura di riferimento dell’imprenditoria del territorio. Concluso l’iter amministrativo, la via privata “Busto Arsizio – Cassano Magnago” sarà intitolata al cavaliere Landoni nel corso di una cerimonia in programma sabato 13 giugno alle 10, promossa dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Baroffio.
Un riconoscimento per una storia imprenditoriale di successo
L’intitolazione vuole valorizzare il percorso umano e professionale di Landoni, fondatore della Meca S.p.A., azienda del settore meccanotessile che nel corso della sua attività ha esportato nel mondo oltre 3.000 macchine trapuntatrici e da ricamo, sviluppando 52 brevetti internazionali.
Nel gennaio 2023 l’Associazione Enrico Dell’Acqua gli aveva conferito il titolo di socio d’onore per i risultati raggiunti e per il contributo dato allo sviluppo economico del territorio. Landoni viene indicato come uno degli esponenti di quella generazione di imprenditori partiti da zero che hanno contribuito alla crescita dell’Italia del dopoguerra e al cosiddetto miracolo economico.
Dai sacrifici ai mercati internazionali
La sua esperienza è raccontata anche nella pubblicazione Come ho fatto, nella quale l’imprenditore ripercorre le tappe di una carriera costruita attraverso sacrifici, intuizioni e capacità di affrontare le sfide dei mercati esteri.
Secondo l’Associazione Enrico Dell’Acqua, Landoni ha saputo superare le difficoltà legate alla concorrenza internazionale e agli ostacoli burocratici, diventando uno dei protagonisti del settore meccanotessile italiano.
L’impegno sociale accanto all’attività industriale
Accanto ai successi imprenditoriali, viene ricordato anche il suo sostegno a enti e istituzioni private impegnati in attività di solidarietà. Un impegno portato avanti con discrezione e riservatezza, che ha lasciato un segno significativo nella comunità locale.
Gli organizzatori sottolineano inoltre come la sua storia possa rappresentare un esempio per le nuove generazioni, mostrando il valore dell’iniziativa, del lavoro e della determinazione.
La cerimonia del 13 giugno
Alla cerimonia di intitolazione sono attese rappresentanze delle istituzioni pubbliche e private dell’area. Il momento religioso sarà affidato a monsignor Pier Giacomo Grampa, vescovo emerito di Lugano. L’evento segnerà ufficialmente l’ingresso del nome di Giannino Landoni nella toponomastica cittadina, come riconoscimento per il contributo dato all’economia e alla società del territorio.
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