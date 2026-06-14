Fanno esplodere il bancomat di Bodio Lomnago. Danni estesi, la filiale della Bcc resterà chiusa lunedì

La filiale di Bodio Lomnago della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate resterà chiusa per l’intera giornata di lunedì 15 giugno a seguito dell’assalto al bancomat avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

L’esplosione, le cui modalità sono ancora oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha provocato ingenti danni all’interno della filiale. Non è al momento possibile stabilire se i malviventi abbiano utilizzato materiale esplosivo oppure il cosiddetto sistema della “marmotta” a gas.

Oltre al denaro sottratto dal bancomat, il cui importo è ancora da determinare, il bilancio comprende infatti danni importanti agli ambienti, agli arredi, alle pareti interne e a parti del controsoffitto interessati dall’onda d’urto dell’esplosione.

L’allarme è scattato alle 4,29 e sul posto sono intervenuti subito le squadre di vigilanza privata, i carabinieri e i tecnici del gruppo di pronto intervento della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che hanno lavorato per tutta la notte e per l’intera mattinata di oggi alle operazioni di messa in sicurezza della struttura.

La banca ha già formalizzato denuncia ai carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

A partire da domani prenderanno il via i lavori di ripristino dei locali. Soltanto tra martedì e mercoledì, una volta completate le verifiche tecniche necessarie, sarà possibile stabilire con maggiore precisione i tempi necessari per la riapertura della filiale.

«Desideriamo innanzitutto ringraziare le forze dell’ordine e i nostri tecnici che sono intervenuti tempestivamente nella notte per mettere in sicurezza la struttura -dichiara il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi-. L’episodio ha causato danni importanti alla filiale, ma la priorità in questo momento è garantire la piena sicurezza degli ambienti e ripristinare nel più breve tempo possibile l’operatività della sede. Ci scusiamo con soci e clienti per i disagi che inevitabilmente si creeranno nei prossimi giorni e li terremo costantemente aggiornati sull’evoluzione della situazione».

La banca comunicherà tempestivamente attraverso i propri canali ufficiali gli aggiornamenti relativi alla riapertura della filiale e alle modalità di accesso ai servizi durante il periodo di chiusura.

Si tratta del terzo episodio nel Varesotto di assalto al bancomat con esplosione, nel giro di poche settimane. Negli altri casi era stato usato esplosivo (una modalità più rara rispetto all’uso del gas).