“FantastiCare”: il Museo del Tessile di Busto Arsizio si anima con la festa della solidarietà

Una giornata dedicata alla creatività, alla musica e alla socialità per fare il bilancio di un anno di progetti condivisi e rafforzare i legami sul territorio. Sabato 13 giugno 2026, gli spazi del Parco del Museo del Tessile ospiteranno “FantastiCare – Solidarietà in Festa”, un evento aperto a tutta la cittadinanza organizzato da Auser Insieme Busto Arsizio con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare i percorsi sociali e inclusivi sviluppati nei mesi scorsi, offrendo un momento di incontro tra le diverse realtà, associazioni, scuole e volontari che hanno collaborato alla loro realizzazione.

Il programma del pomeriggio

Il calendario delle attività prenderà il via nel primo pomeriggio e accompagnerà i partecipanti fino all’orario dell’aperitivo:

Ore 14.30 | Torneo di Burraco: Apertura dei giochi in collaborazione con i giochi LiberEtà SPI.

Ore 16.00 | Artisti (in)consapevoli in festa: Un laboratorio creativo che mette al centro le opere realizzate durante gli incontri di SpazioIncontro. Il progetto, che usa il linguaggio artistico come strumento di relazione e partecipazione, è organizzato con Spazio Arte Farioli, in collaborazione con SpazioArs e Propositi di Filosofia.

Ore 17.30 | Concerto dei Mandolinisti Bustesi: L’appuntamento si sposterà nella cornice di Villa Ottolini Tosi per l’evento conclusivo dell’iniziativa “Un mandolino, una storia”. Il concerto, a ingresso libero, rappresenta l’atto finale di un percorso intergenerazionale inserito nel progetto “Viva i Nonni”, che ha visto dialogare i Mandolinisti con gli alunni della Scuola Primaria Manzoni nel segno della memoria e delle tradizioni musicali.

Ore 18.30 | Aperitivo di solidarietà: Un momento conviviale conclusivo per salutare i partecipanti e rinnovare l’impegno comunitario.

Informazioni utili e contatti

Per avere maggiori informazioni sulle attività o per procedere alle iscrizioni necessarie, è possibile contattare la sede Auser di via Volta 5 a Busto Arsizio tramite il numero di telefono 0331 320942 o scrivendo all’indirizzo email auserbustoarsizio@gmail.com.