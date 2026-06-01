“Fare il Pride a Varese? Una follia”. Dieci anni dopo, Giovanni Boschini racconta come andò

Nei cortili di Palazzo Estense, in via Sacco, sessanta fotografie racconteranno dieci anni di storia. La mostra si intitola “Dieci anni di Pride – Corpi, voci, strade“ e inaugura il 7 giugno alle 17: è visitabile liberamente, e vale la pena fermarsi. Perché quelle immagini raccontano qualcosa che nel 2016, a Varese, sembrava quasi impossibile.

«Eravamo in attesa dell’approvazione della legge sulle unioni civili – ricorda Giovanni Boschini, oggi direttore di Arcigay Varese, allora ventiquattrenne universitario che stava rimettendo in piedi la sezione varesina dell’associazione – Sembra che questa legge ci sia da sempre, ma in realtà dieci anni fa ancora non c’era. E il Pride esisteva solo a Milano e a Pavia. Ci siamo detti: perché non farlo anche a Varese? Una follia, diciamo così.»

Una follia organizzata, però. Boschini e i soci fondatori della nuova Arcigay di Varese — tra cui Vito Lionetti, che gestiva il locale il Salotto e aveva sostenuto l’iniziativa fin dall’inizio — iniziarono a costruire l’evento. Il primo passo fu anche quello più surreale: andare in questura a chiedere il permesso.

«Sono andato io, e ho visto gente rimanere interdetta – racconta – Erano stupiti dalla richiesta. I tempi non erano quelli di oggi: Adesso ci sono Pride quasi in tutte le province, ma allora non era una cosa normale andare a chiedere il permesso per fare un Pride. E c’erano ancora tanti pregiudizi, perché nessuno si poteva immaginare cosa fosse. Chissà, forse ci immaginavano tutti nudi per strada. Sono stati mesi molto intensi.»

Il clima istituzionale non aiutò. «La difficoltà più grande, senza negarlo, è stata con l’amministrazione comunale di allora. Il Comune non diede neanche il patrocinio, e questo ha generato tutta una serie di difficoltà. Non c’era un clima collaborativo, anzi.»

C’è però una coincidenza che è diventata quasi leggenda cittadina. Il primo Varese Pride si tenne alla vigilia del ballottaggio delle elezioni comunali che avrebbero poi portato alla vittoria l’attuale sindaco Davide Galimberti. «Sì, il giorno dopo c’è stata la vittoria – conferma Boschini – E qualcuno dice che abbiamo portato fortuna all’amministrazione entrante. Non so sia andata effettivamente così, però i fatti sono questi».

Il corteo partì da Piazza Cacciatori delle Alpi, davanti al tribunale. Fino all’ultimo, tra gli organizzatori serpeggiava un timore che nessuno diceva ad alta voce. «Quando siamo arrivati in piazza c’era quasi il timore di un flop – ammette Boschini – Ci avevamo lavorato mesi, e ci siamo detti: magari adesso non viene nessuno. In realtà c’era una folla sconfinata, inaspettata. Siamo rimasti emozionati di questa grande partecipazione della città. Tante persone ci hanno chiesto di rifarlo, sono arrivati tanti messaggi bellissimi, e questo ci ha motivato tantissimo nonostante tutta la pressione di quei mesi».

Una pressione che non è solo emotiva, ma tocca anche la vita quotidiana di chi si espone. «Fare un evento del genere ti pone sotto i riflettori. E tra i commenti c’è chi dice “andate a lavorare”. Ma la verità è che noi tutti lavoriamo, e quindi fatichiamo parecchio ad organizzarlo. E organizzare il Pride e metterci la faccia può essere complesso anche per la vita lavorativa di chi ci si impegna».

Già da quell’edizione, il Varese Pride ricevette un riconoscimento inaspettato sul piano internazionale: il patrocinio del consolato canadese in Italia, una presenza che non è mai venuta meno in tutti e dieci gli anni. «Il primo anno avevamo anche il patrocinio del consolato USA, a dire il vero, e l’anno seguente arrivò addirittura Stuart Milk, nipote di Harvey Milk, il pioniere dell’attivismo LGBTQ+ americano assassinato nel 1978. Ora però, ovviamente, il patrocinio del consolato USA non l’abbiamo più, mentre possiamo sempre contare sul sostegno del Canada».

Dieci anni dopo, la manifestazione è diventata una delle più partecipate della città, con presenze che arrivano da fuori provincia e un’età media dei partecipanti in costante diminuzione. «Ogni anno l’età si abbassa – dice Boschini – Ed è un piacere vederlo. E la manifestazione è sempre molto partecipata, con persone di tutti i tipi che arrivano da molti posti, non solo qui attorno».

La mostra “Dieci anni di Pride – Corpi, voci, strade“, sarà aperta al pubblico nel cortile d’onore di Palazzo Estense in via Sacco dall’inaugurazione del 7 giugno alle 17: è il modo più diretto per ripercorrere quella storia. Sessanta fotografie scattate lungo un decennio, sotto i portici della città che nel 2016 non sapeva ancora cosa avrebbe potuto fare per difendere questi diritti, e ora si prepara a festeggiare il decennale.