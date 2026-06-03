Varese News

Varese Laghi

Federico Fornaro a Varese presenta il libro sul referendum che fece nascere la Repubblica

Alla Cooperativa Progresso Sociale di via Gradisca l'incontro promosso dall’Istituto Varesino di Storia del Novecento

donna ragazza della repubblica referendum

In occasione dell’80° anniversario dell’Assemblea Costituente e del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l’Istituto Varesino di Storia del Novecento organizza a Varese la presentazione del libro “2 giugno 1946. Storia di un referendum” di Federico Fornaro. L’incontro si terrà sabato 6 giugno 2026 alle ore 17 alla Cooperativa Progresso Sociale di via Gradisca 4.

Il volume ripercorre uno dei passaggi fondamentali della storia italiana: il referendum del 2 giugno 1946 che sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica e accompagnò l’elezione dell’Assemblea Costituente, incaricata di scrivere la Costituzione italiana. Il libro analizza il percorso che portò il Paese dalla caduta del fascismo alla nascita della democrazia repubblicana, soffermandosi anche su un evento storico destinato a cambiare la società italiana: il primo voto delle donne nelle elezioni nazionali.

L’autore, Federico Fornaro, è deputato, saggista e studioso della storia politica italiana. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino, ha dedicato numerose pubblicazioni alla storia della Repubblica, dei partiti e delle istituzioni democratiche. È stato inoltre presidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea “Carlo Gilardenghi” di Alessandria. Tra i suoi libri figurano saggi dedicati a Giuseppe Saragat, Giacomo Matteotti, alla partecipazione elettorale e alla storia della democrazia italiana.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Varesino di Storia del Novecento (IVSN), una realtà nata recentemente per favorire la ricerca, la divulgazione e la conservazione della memoria storica del Novecento nel territorio varesino. L’associazione riunisce studiosi, ricercatori e appassionati con l’obiettivo di promuovere una conoscenza rigorosa e accessibile della storia contemporanea, con particolare attenzione alle vicende locali e lombarde. Tra le sue finalità figurano la valorizzazione degli archivi, la promozione di studi e pubblicazioni e il coinvolgimento delle nuove generazioni nelle attività di ricerca e divulgazione storica.

Il Referendum del 2 giugno 1946: come andò il voto in provincia di Varese

 

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.