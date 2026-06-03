Federico Fornaro a Varese presenta il libro sul referendum che fece nascere la Repubblica
Alla Cooperativa Progresso Sociale di via Gradisca l'incontro promosso dall’Istituto Varesino di Storia del Novecento
In occasione dell’80° anniversario dell’Assemblea Costituente e del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l’Istituto Varesino di Storia del Novecento organizza a Varese la presentazione del libro “2 giugno 1946. Storia di un referendum” di Federico Fornaro. L’incontro si terrà sabato 6 giugno 2026 alle ore 17 alla Cooperativa Progresso Sociale di via Gradisca 4.
Il volume ripercorre uno dei passaggi fondamentali della storia italiana: il referendum del 2 giugno 1946 che sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica e accompagnò l’elezione dell’Assemblea Costituente, incaricata di scrivere la Costituzione italiana. Il libro analizza il percorso che portò il Paese dalla caduta del fascismo alla nascita della democrazia repubblicana, soffermandosi anche su un evento storico destinato a cambiare la società italiana: il primo voto delle donne nelle elezioni nazionali.
L’autore, Federico Fornaro, è deputato, saggista e studioso della storia politica italiana. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino, ha dedicato numerose pubblicazioni alla storia della Repubblica, dei partiti e delle istituzioni democratiche. È stato inoltre presidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea “Carlo Gilardenghi” di Alessandria. Tra i suoi libri figurano saggi dedicati a Giuseppe Saragat, Giacomo Matteotti, alla partecipazione elettorale e alla storia della democrazia italiana.
L’iniziativa è promossa dall’Istituto Varesino di Storia del Novecento (IVSN), una realtà nata recentemente per favorire la ricerca, la divulgazione e la conservazione della memoria storica del Novecento nel territorio varesino. L’associazione riunisce studiosi, ricercatori e appassionati con l’obiettivo di promuovere una conoscenza rigorosa e accessibile della storia contemporanea, con particolare attenzione alle vicende locali e lombarde. Tra le sue finalità figurano la valorizzazione degli archivi, la promozione di studi e pubblicazioni e il coinvolgimento delle nuove generazioni nelle attività di ricerca e divulgazione storica.
Il Referendum del 2 giugno 1946: come andò il voto in provincia di Varese
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