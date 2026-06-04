Fermato a Turbigo con un’auto rubata: denunciato 65enne per ricettazione
Durante gli accertamenti, i militari hanno verificato che il veicolo era stato rubato Busto Arsizio
I carabinieri della Compagnia di Castano Primo, nei giorni scorsi, hanno denunciato per ricettazione un uomo di 65 anni, fermato a Turbigo mentre era alla guida di un’auto risultata rubata poche ore prima. Il controllo è avvenuto in via Matteotti. Durante gli accertamenti, i militari hanno verificato che il veicolo era stato sottratto poco prima a Busto Arsizio.
L’uomo, residente a Busto Arsizio e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe cercato di giustificare il possesso dell’auto sostenendo di averla acquistata regolarmente. Una versione che non ha però trovato riscontro negli approfondimenti svolti dai carabinieri. Il 61enne, di fatto senza fissa dimora, è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di ricettazione. Il veicolo è stato recuperato e posto sotto sequestro in attesa delle procedure per la restituzione al legittimo proprietario.
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