Festa condivisa tra Ranco e la Bruschera in memoria di Stefano Baranzini

Il Lungolago di Ranco diventa lo scenario di un nuovo legame che unisce le realtà associative del territorio. Sabato 13 e domenica 14 giugno va in scena la prima edizione di “Ranco e Bruschera si incontrano”, un evento culinario e sociale che sancisce l’avvio ufficiale del gemellaggio tra la Pro Loco Ranco e gli Amici della Bruschera. La manifestazione mette al centro la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione della convivialità attraverso la cucina tipica del lago.

L’iniziativa affonda le sue radici nella volontà di stringere un legame di collaborazione tra due realtà che condividono una medesima visione. Come spiegato dagli organizzatori nei documenti di presentazione, «l’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare i legami tra due realtà associative che condividono gli stessi valori: l’amore per il territorio, la valorizzazione delle tradizioni locali, la promozione della convivialità e dell’amicizia». Durante il fine settimana i visitatori troveranno uno spazio di aggregazione arricchito da piatti tipici, con una particolare attenzione alla polenta e alle ricette a base di pesce di lago, all’interno di un clima festoso aperto a tutta la cittadinanza e alle famiglie.

Oltre all’aspetto gastronomico, il fine settimana assume una forte valenza comunitaria e di sostegno sociale. Il ricavato delle due giornate verrà interamente devoluto in beneficenza alla memoria di Stefano Baranzini, figura storica del volontariato locale, ricordato come un uomo «molto stimato e apprezzato da entrambe le comunità, la cui dedizione e il cui impegno associativo rappresentano ancora oggi un esempio per tutti». Questo momento di festa si propone dunque come il punto di partenza di un percorso a lungo termine, pensato per «creando nuove occasioni di aggregazione e valorizzazione del territorio del Lago Maggiore».

Il programma prevede l’apertura delle cucine e dei momenti di incontro sabato 13 giugno alle 19, mentre la giornata di domenica 14 giugno comincerà alle 12. L’intrattenimento e la colonna sonora della serata di sabato saranno affidati alla musica e all’animazione dei conduttori di BluRadio, che accompagneranno il pubblico presente sul Verbano.