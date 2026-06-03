Festa del Pesce a Rovello Porro: dal 5 al 21 giugno tre settimane di eventi

Tre fine settimana dedicati alla buona cucina, alla musica dal vivo e al divertimento per tutte le età. A Rovello Porro torna la Festa del Pesce, manifestazione organizzata dalla Protezione Civile di Rovello Porro con il patrocinio del Comune

L’evento, che quest’anno raggiunge la sua 15ª edizione, si svolgerà nell’area feste di via Bernardino Luini nei weekend del 5-6-7 giugno, 12-13-14 giugno e 19-20-21 giugno.

Protagonista la cucina di mare

Al centro della manifestazione ci sarà come sempre la proposta gastronomica dedicata ai sapori del mare. La cucina sarà aperta dalle 19 alle 22.30 nelle serate di venerdì, sabato e domenica, mentre la domenica sarà possibile pranzare dalle 12 alle 14.30.

Sarà inoltre attivo il servizio d’asporto, per consentire anche a chi non si ferma alla festa di gustare i piatti preparati dai volontari.

Musica dal vivo e intrattenimento

Ad accompagnare le serate saranno band e orchestre con spettacoli di musica dal vivo, mentre non mancheranno gli aperitivi e gli spazi dedicati alla convivialità.

Per i più piccoli e per le famiglie saranno presenti anche le giostre del luna park Zanfretta, che contribuiranno ad animare l’area feste per tutta la durata della manifestazione.

Gran finale con i fuochi d’artificio

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca lo spettacolo pirotecnico in programma domenica 21 giugno alle 23, che chiuderà la manifestazione.

L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione di incontro per la comunità e un momento di valorizzazione dell’attività della Protezione Civile locale, da anni impegnata nell’organizzazione dell’evento grazie al lavoro dei volontari.