Festa della Birra di Cadrezzate con Osmate: gusto, musica e inclusione per tutti

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno torna la tradizionale manifestazione che nelle serate di venerdì e sabato una proposta gastronomica interamente dedicata alle persone celiache

Tre giorni di musica, buon cibo e divertimento, ma con un’attenzione speciale affinché nessuno si senta escluso. Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno torna la tradizionale Festa della Birra di Cadrezzate con Osmate. La manifestazione quest’anno si caratterizza per un forte segnale di inclusione, offrendo nelle serate di venerdì e sabato una proposta gastronomica interamente dedicata alle persone celiache.

Lo gnocco fritto senza glutine sul lungolago

La principale novità delle prime due serate sarà la presenza di Alice Gourmet, un food truck in arrivo direttamente da Modena e specializzato nella preparazione del tradizionale gnocco fritto in versione senza glutine. Si tratta di un’opportunità pensata per chi deve seguire una dieta gluten free e desidera partecipare ai momenti conviviali della festa in totale serenità e sicurezza, senza dover rinunciare ai piatti tipici delle sagre.

Il truck emiliano aderisce al Programma Alimentazione Fuori Casa di AIC, l’Associazione Italiana Celiachia. Questo network riunisce gli operatori della ristorazione formati sulla corretta gestione degli ingredienti senza glutine e sulla prevenzione delle contaminazioni crociate in cucina, rappresentando una garanzia per le persone celiache e per i loro familiari.

L’importanza dell’inclusione a tavola

La celiachia è un’infiammazione cronica che colpisce l’intestino tenue, scatenata dall’ingestione di glutine nei soggetti geneticamente predisposti. Attualmente l’unica terapia efficace è una rigorosa dieta priva di questa proteina, da seguire per tutta la vita. Per questo motivo, la patologia ha anche una significativa rilevanza sociale: partecipare a cene, sagre ed eventi pubblici può rappresentare una difficoltà complessa quando non sono presenti operatori informati o proposte alimentari certificate.

Poter consumare un pasto fuori casa in tranquillità contribuisce a favorire la piena inclusione delle persone nella vita comunitaria. Alla Festa della Birra questo non sarà un problema: i visitatori troveranno un menù gustoso e sicuro che viaggerà parallelamente alle specialità tradizionali proposte dagli stand della Pro Loco.

Il percorso sociale della Pro Loco

L’impegno del sodalizio locale non è una novità isolata. La Pro Loco di Osmate dimostra infatti da ormai tre anni una particolare sensibilità verso il tema dell’inclusione, lavorando per creare eventi aperti a tutti. Questa scelta permette a persone con esigenze alimentari differenti di vivere insieme momenti di spensieratezza, tra ottimo cibo, buona musica e la voglia di stare in compagnia, trasformando una festa di paese in un’occasione di vera partecipazione per tutta la comunità del territorio.