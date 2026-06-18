Festa della Musica 2026: il Corpo Musicale La Casoratese celebra 90 anni di storia al servizio della comunità

La Festa della Musica 2026 – sabato 20 e domenica 21 giugno – sarà un appuntamento particolarmente significativo per Casorate Sempione. Il Corpo Musicale La Casoratese festeggia infatti il suo 90° anniversario di fondazione, un traguardo che racconta quasi un secolo di presenza attiva nella vita del paese e di impegno a favore della cultura musicale.

Fondata nel 1936, La Casoratese ha accompagnato la comunità attraverso generazioni, diventando una delle realtà associative più longeve e rappresentative del territorio. In questi novant’anni la banda ha scandito con la propria musica i momenti più importanti della vita civile e sociale del paese: celebrazioni istituzionali, ricorrenze solenni, eventi commemorativi, manifestazioni popolari e occasioni di festa.

«Novant’anni non celebrano soltanto una storia: rinnovano un impegno», sottolinea il sodalizio musicale. Un impegno che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, con l’obiettivo di rinnovare in concetto di banda, promuovere la cultura musicale e investire nella formazione delle nuove generazioni.

La Festa della Musica 2026 offrirà anche un ricco programma musicale.

Ad aprire la manifestazione saranno i ragazzi della Banda dello Stage Giovanile 2026, esperienza che ogni anno coinvolge giovani musicisti provenienti dal territorio e rappresenta uno dei più importanti momenti di crescita e condivisione per le nuove generazioni. A seguire si esibirà il Corpo Musicale di Ferno, ospite della manifestazione.

Accanto agli appuntamenti musicali non mancheranno i momenti conviviali. Per tutta la durata della festa saranno attivi il servizio cucina e il bar, con la possibilità di gustare specialità alla griglia e fritto misto, offrendo ai partecipanti l’occasione di trascorrere una serata in compagnia tra buona musica e buona tavola.

Tre i concerti in programma all’area feste di via Roma: sabato l’esibizione della Filarmonica A. Ponchielli, domenica alle 18 il concerto della formazione per stage giovanile, alle 21 il concerto del Corpo Musicale di Ferno, ospite.