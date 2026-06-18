Festa della Musica 2026: il Corpo Musicale La Casoratese celebra 90 anni di storia al servizio della comunità
Una due giorni all'area feste di via Roma, con ben tre concerti in programma
La Festa della Musica 2026 – sabato 20 e domenica 21 giugno – sarà un appuntamento particolarmente significativo per Casorate Sempione. Il Corpo Musicale La Casoratese festeggia infatti il suo 90° anniversario di fondazione, un traguardo che racconta quasi un secolo di presenza attiva nella vita del paese e di impegno a favore della cultura musicale.
Fondata nel 1936, La Casoratese ha accompagnato la comunità attraverso generazioni, diventando una delle realtà associative più longeve e rappresentative del territorio. In questi novant’anni la banda ha scandito con la propria musica i momenti più importanti della vita civile e sociale del paese: celebrazioni istituzionali, ricorrenze solenni, eventi commemorativi, manifestazioni popolari e occasioni di festa.
«Novant’anni non celebrano soltanto una storia: rinnovano un impegno», sottolinea il sodalizio musicale. Un impegno che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, con l’obiettivo di rinnovare in concetto di banda, promuovere la cultura musicale e investire nella formazione delle nuove generazioni.
La Festa della Musica 2026 offrirà anche un ricco programma musicale.
Ad aprire la manifestazione saranno i ragazzi della Banda dello Stage Giovanile 2026, esperienza che ogni anno coinvolge giovani musicisti provenienti dal territorio e rappresenta uno dei più importanti momenti di crescita e condivisione per le nuove generazioni. A seguire si esibirà il Corpo Musicale di Ferno, ospite della manifestazione.
Accanto agli appuntamenti musicali non mancheranno i momenti conviviali. Per tutta la durata della festa saranno attivi il servizio cucina e il bar, con la possibilità di gustare specialità alla griglia e fritto misto, offrendo ai partecipanti l’occasione di trascorrere una serata in compagnia tra buona musica e buona tavola.
Tre i concerti in programma all’area feste di via Roma: sabato l’esibizione della Filarmonica A. Ponchielli, domenica alle 18 il concerto della formazione per stage giovanile, alle 21 il concerto del Corpo Musicale di Ferno, ospite.
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