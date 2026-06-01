Festa della Repubblica, previsto maltempo: cambia il programma delle celebrazioni a Varese
Confermata la deposizione delle corone d’alloro in piazza della Repubblica, mentre la cerimonia all’Università dell’Insubria inizierà un’ora prima rispetto a quanto previsto
Le previsioni meteorologiche avverse attese per la giornata di martedì 2 giugno hanno portato la Prefettura di Varese a modificare parte del programma delle celebrazioni per l’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.
La decisione è stata assunta per garantire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza, senza rinunciare ai momenti istituzionali previsti per la ricorrenza.
Confermata la cerimonia al Monumento ai Caduti
Resta invariato il primo appuntamento della mattinata. Alle 9.30 si terrà infatti il tradizionale momento commemorativo presso il Monumento ai Caduti di piazza della Repubblica a Varese, con la deposizione delle corone d’alloro alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia.
Si tratta del momento simbolico che ogni anno apre le celebrazioni provinciali della Festa della Repubblica.
Cerimonia anticipata all’Università dell’Insubria
Le modifiche riguardano invece la successiva cerimonia istituzionale, che si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, in via Ravasi.
L’evento inizierà alle ore 10, con un’ora di anticipo rispetto all’orario precedentemente comunicato, fissato alle 11.
Nel corso della manifestazione sono previsti gli interventi delle autorità e la consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, attribuite a cittadini che si sono distinti per particolari meriti acquisiti nei confronti della Nazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.