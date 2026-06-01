Festa della Repubblica, previsto maltempo: cambia il programma delle celebrazioni a Varese

Le previsioni meteorologiche avverse attese per la giornata di martedì 2 giugno hanno portato la Prefettura di Varese a modificare parte del programma delle celebrazioni per l’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.

La decisione è stata assunta per garantire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza, senza rinunciare ai momenti istituzionali previsti per la ricorrenza.

Confermata la cerimonia al Monumento ai Caduti

Resta invariato il primo appuntamento della mattinata. Alle 9.30 si terrà infatti il tradizionale momento commemorativo presso il Monumento ai Caduti di piazza della Repubblica a Varese, con la deposizione delle corone d’alloro alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia.

Si tratta del momento simbolico che ogni anno apre le celebrazioni provinciali della Festa della Repubblica.

Cerimonia anticipata all’Università dell’Insubria

Le modifiche riguardano invece la successiva cerimonia istituzionale, che si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, in via Ravasi.

L’evento inizierà alle ore 10, con un’ora di anticipo rispetto all’orario precedentemente comunicato, fissato alle 11.

Nel corso della manifestazione sono previsti gli interventi delle autorità e la consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, attribuite a cittadini che si sono distinti per particolari meriti acquisiti nei confronti della Nazione.