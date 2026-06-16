Festa delle Cascine di San Giorgio: a Sesto Calende tornano sei serate tra cucina, musica e tradizione
Due weekend di convivialità e buoni sapori, grazie all'impegno dei volontari del rione
È tutto pronto per una nuova edizione della Festa delle Cascine di San Giorgio, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sestese, che animerà il rione di San Giorgio nei due weekend del 19-20-21 giugno e del 26-27-28 giugno 2026.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione San Giorgio e rappresenta una delle manifestazioni popolari più radicate nel territorio, capace di richiamare ogni anno centinaia di persone provenienti da tutta l’area del Lago Maggiore e della provincia di Varese.
La festa si svolgerà nell’area feste del rione e proporrà sei serate all’insegna della convivialità, della buona cucina e dell’intrattenimento musicale, mantenendo viva una tradizione che da oltre quarant’anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale.
Come da tradizione, il punto di forza dell’evento sarà la proposta gastronomica.
Ogni sera sarà possibile gustare numerosi piatti tipici della cucina lombarda e del territorio, tra cui fritto misto, grigliate di carne, salamelle, stinco, trippa, stufato d’asino e costata di cavallo, preparati e serviti grazie all’impegno di decine di volontari che ogni anno contribuiscono alla riuscita della manifestazione.
Accanto alla cucina non mancherà la musica dal vivo, elemento che da sempre caratterizza la Festa delle Cascine.
Il programma prevede serate dedicate sia agli appassionati del ballo tradizionale sia a chi preferisce sonorità più moderne, in un mix capace di coinvolgere tutte le generazioni e di mantenere vivo lo spirito delle storiche feste popolari che hanno segnato la vita del rione di San Giorgio.
L’Associazione San Giorgio continua inoltre a portare avanti un progetto più ampio di valorizzazione dell’area feste e del quartiere, con l’obiettivo di renderlo sempre più un luogo di aggregazione e socialità durante tutto l’anno, coinvolgendo cittadini, famiglie e numerosi giovani volontari che rappresentano una componente fondamentale dell’organizzazione.
La manifestazione costituisce anche un’importante occasione per riscoprire il legame tra Sesto Calende e il suo storico rione di San Giorgio, una delle frazioni che hanno contribuito alla crescita e all’identità della città situata all’estremità meridionale del Lago Maggiore.
Gli organizzatori invitano cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi alle sei serate di festa, condividendo momenti di allegria, buona tavola e amicizia in una delle manifestazioni più sentite dell’estate sestese.
Festa delle Cascine di San Giorgio
19-20-21 giugno 2026
26-27-28 giugno 2026
Area Feste San Giorgio – Sesto Calende
Ingresso libero.
Per ulteriori informazioni:
Associazione San Giorgio
Carlo Mola 347 582 8653
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