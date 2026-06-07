Festa dell’Unità, alla Schiranna arriva Del Bono: si apre il cantiere del Pd verso le regionali del 2028

Si chiama «Laboratorio Lombardia 2028: essere l’alternativa» l’appuntamento in programma lunedì 8 giugno alle 21 alla Festa dell’Unità della Schiranna, all’Area feste di via Vigevano 26 a Varese.

Sul palco il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Emilio Del Bono e il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, in una serata promossa dal Partito democratico e dai Giovani Democratici della provincia di Varese.

La data era già stata annunciata nella serata inaugurale di venerdì scorso, quando la segretaria regionale Silvia Roggiani aveva legato l’arrivo di Del Bono al lancio della conferenza programmatica del Pd lombardo: un percorso che entrerà nel vivo a settembre, con un’iniziativa per ogni provincia, ma che prende il via proprio dalle feste dell’Unità. Sui tavoli, accanto alla cena, tovagliette con un cruciverba e un QR code per raccogliere le priorità dei cittadini in vista del voto regionale del 2028. Un percorso, coordinato da Del Bono, che sperimenterà anche l’uso dell’intelligenza artificiale per analizzare le risposte e contribuire alla stesura del programma.

La Festa dell’Unità della Schiranna, quest’anno condensata in due settimane con il claim «Il coraggio di cambiare», prosegue fino al 21 giugno con un appuntamento politico ogni sera, accanto a ristorante, bar e balera.