Varese News

Politica

Festa dell’Unità, alla Schiranna arriva Del Bono: si apre il cantiere del Pd verso le regionali del 2028

Il vicepresidente del Consiglio regionale e il consigliere Samuele Astuti aprono il percorso del Pd verso le prossime regionali. Appuntamento alle 21 all'Area feste di via Vigevano

emilio del bono

Si chiama «Laboratorio Lombardia 2028: essere l’alternativa» l’appuntamento in programma lunedì 8 giugno alle 21 alla Festa dell’Unità della Schiranna, all’Area feste di via Vigevano 26 a Varese.

Sul palco il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Emilio Del Bono e il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, in una serata promossa dal Partito democratico e dai Giovani Democratici della provincia di Varese.

La data era già stata annunciata nella serata inaugurale di venerdì scorso, quando la segretaria regionale Silvia Roggiani aveva legato l’arrivo di Del Bono al lancio della conferenza programmatica del Pd lombardo: un percorso che entrerà nel vivo a settembre, con un’iniziativa per ogni provincia, ma che prende il via proprio dalle feste dell’Unità. Sui tavoli, accanto alla cena, tovagliette con un cruciverba e un QR code per raccogliere le priorità dei cittadini in vista del voto regionale del 2028. Un percorso, coordinato da Del Bono, che sperimenterà anche l’uso dell’intelligenza artificiale per analizzare le risposte e contribuire alla stesura del programma.

La Festa dell’Unità della Schiranna, quest’anno condensata in due settimane con il claim «Il coraggio di cambiare», prosegue fino al 21 giugno con un appuntamento politico ogni sera, accanto a ristorante, bar e balera.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.