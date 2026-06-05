Festa d’Estate al Parco Alto Milanese: giochi, teatro e attività per famiglie nel verde
Domenica 14 giugno al Parco Alto Milanese una giornata con spettacoli, laboratori e letture animate a ingresso libero
La Festa d’Estate torna al Parco Alto Milanese domenica 14 giugno 2026 con un pomeriggio dedicato a famiglie, bambini e cittadini. L’appuntamento, a ingresso libero, proporrà attività all’aria aperta tra natura, teatro e momenti di condivisione all’interno dell’area verde che unisce i territori di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza. A partire dalle 15 il parco si animerà con spettacoli, laboratori e iniziative pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età, valorizzando il parco come luogo di incontro, cultura e socialità.
Giochi sostenibili e letture animate
Tra i protagonisti della giornata ci sarà Erewhon Teatro con “Eco Giochi”, un percorso composto da installazioni e giochi sonori realizzati con materiali riutilizzati. Le strutture, ideate per stimolare curiosità e partecipazione, inviteranno il pubblico a sperimentare suoni, movimenti e interazioni attraverso attività ispirate ai temi della creatività e della sostenibilità. Spazio anche al teatro per bambini e famiglie con Radice Timbrica Teatro, che presenterà “Cammina Cammina”, una lettura animata tratta da tre fiabe di Italo Calvino. Attraverso voce, movimento e oggetti di scena, lo spettacolo accompagnerà i partecipanti in un percorso narrativo dedicato all’immaginazione e al racconto.
La Baitina aperta per tutta la manifestazione
Per tutta la durata della Festa d’Estate sarà attiva la Baitina, punto ristoro del Parco Alto Milanese, che accoglierà i visitatori con proposte dolci e salate, aperitivi e momenti di relax immersi nel verde. L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere gli spazi del parco e partecipare a un pomeriggio dedicato alla natura, alla cultura e alle relazioni di comunità.
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