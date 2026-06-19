Festa d’Estate dell’Arca del Seprio di Vedano Olona: una giornata tra animali, spettacoli e attività per tutti

Domenica 21 giugno una giornata di festa con passeggiate con gli asinelli, battesimo della sella, spettacoli, laboratori e un pranzo rustico per conoscere da vicino le attività della struttura e i suoi progetti inclusivi

Una giornata all’aria aperta dedicata alle famiglie, agli animali e all’inclusione. Domenica 21 giugno l’Arca del Seprio Onlus – Centro di Rieducazione Equestre di Vedano Olona organizza la tradizionale Festa d’Estate, un appuntamento che animerà per l’intera giornata la sede di via Andrea Doria 32, in località Baraggia.

L’iniziativa proporrà attività per bambini e adulti, momenti dedicati agli animali, spettacoli e occasioni per conoscere da vicino le attività del centro, da anni impegnato in percorsi educativi e terapeutici attraverso il rapporto con cavalli e asini.

Passeggiate con gli asinelli e presentazione della nuova cavalla

La manifestazione prenderà il via alle 10 con l’apertura dell’area e del servizio bar. Nel corso della mattinata saranno organizzate passeggiate per famiglie in compagnia degli asinelli, giri in calesse con Arturo e attività dedicate ai più piccoli, come il tiro con l’arco.

Tra i momenti più attesi della giornata ci sarà la presentazione ufficiale di Donna Olaya, la nuova cavalla entrata a far parte dell’Arca del Seprio.

Spazio anche agli amici a quattro zampe con una mostra cinofila amatoriale che comprenderà un concorso di bellezza e simpatia e prove dedicate ai cani da lavoro con ovini.

Pranzo rustico e attività per tutte le età

Dalle 12.30 sarà possibile partecipare al pranzo rustico organizzato sotto i tendoni. Il menù prevede pasta dell’ortolano, insalata di riso, cotoletta alla milanese, patatine fritte, salamella, tomino, verdure, dolce e frutta.

Durante il pomeriggio non mancheranno giochi e laboratori. Per i bambini sarà allestito il parchetto delle Giococcole, mentre grandi e piccoli potranno partecipare ai laboratori del progetto “Riciclavallino”.

Dalle 14 alle 15.30 sarà protagonista la musica con la Band Imagin, mentre i bambini potranno cimentarsi nel battesimo della sella con diploma e nelle prove di mountain bike organizzate insieme all’ADS IBEX Binago.

Teatro e spettacoli nel pomeriggio

Alle 15.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “I Musicanti di Brema”, tratto dalla celebre fiaba dei fratelli Grimm e realizzato dagli Arca Boys, dal gruppo SFA Arcobaleno e dai volontari dell’associazione.

La musica della Band Imagin accompagnerà nuovamente il pubblico dalle 16.15, mentre alle 17.30 la giornata si concluderà con uno spettacolo di spada coreana.

Una festa che unisce inclusione e comunità

L’evento è organizzato con la collaborazione di diverse realtà del territorio, tra cui Sporting Palestre e SPA Varese, Giulio Grigioni, la Band Imagin, MTB ADS IBEX Binago e Martin Style.

Il servizio ristoro resterà attivo fino alle 20 e gli organizzatori consigliano la prenotazione tramite WhatsApp al numero 346 640 2471.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, con un programma ridotto.