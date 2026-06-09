Festa di fine anno alla primaria Locatelli di Masnago tra musica e solidarietà in ricordo di Paolo Talamoni

Grande partecipazione nel pomeriggio di lunedì 8 giguno all’oratorio di via Bolchini per la Festa di fine anno scolastico dei bambini della scuola primaria Locatelli di Masnago. Un appuntamento che ha saputo unire emozione, musica, solidarietà e spirito di comunità.

Ad aprire l’evento è stata la tradizionale premiazione dedicata a Paolo Talamoni, brillante giocatore di basket ed ex alunno della scuola, scomparso prematuramente a causa di una grave malattia.

Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato a Enea Nocera, distintosi per l’impegno scolastico e per il contributo positivo dato alla costruzione del gruppo classe.

Paolo è stato ricordato con grande affetto dai genitori presenti, dalle insegnanti e da un suo ex compagno di classe, Lorenzo Montalbetti, che ha raccontato i progetti di beneficenza promossi dall’associazione Paul’s Friends a sostegno della Fondazione Giacomo Ascoli.

Tra le iniziative ricordate, anche il consueto torneo di basket del VII Memorial Paolo Talamoni, in programma il 20 e 21 giugno presso il campetto del Campus a lui dedicato.

La festa è poi proseguita con il concerto dei bambini della scuola, coordinato da Alessia Ferrari di Solevoci, associazione di promozione sociale impegnata nella valorizzazione della musica vocale e corale pop, jazz, soul e gospel.

Presente anche il direttore generale Fausto Caravati, che ha offerto il proprio supporto tecnico alla riuscita dell’esibizione.

Tra gli ospiti anche Martin Stigol, fondatore dell’associazione Progetto Zattera Teatro, realtà che organizza spettacoli ed eventi dedicati all’infanzia. Lo scorso 25 maggio Stigol aveva coordinato un coinvolgente spettacolo teatrale durante il quale i bambini hanno potuto ballare, recitare e sperimentare diverse forme di espressione artistica.

Un’esperienza che si inserisce pienamente nel percorso educativo promosso dalla scuola, da sempre attenta a proporre attività capaci di aiutare i bambini a conoscere e gestire le proprie emozioni, favorendo relazioni positive e creative con gli altri.

Non è mancato il momento dedicato ai ragazzi delle classi quinte, salutati con grande affetto tra applausi e commozione generale durante la consegna di un simbolico diploma di fine percorso alla scuola primaria.

Nel corso della serata è stato inoltre rivolto un ringraziamento speciale alle famiglie delle classi quinte, che hanno devoluto una somma alla Fondazione Giacomo Ascoli, confermando ancora una volta la sensibilità e la generosità della comunità scolastica.

A concludere la giornata, l’Associazione Genitori, che da sempre offre una solida collaborazione alla scuola, ha organizzato una serata grigliata per tutti i presenti.

Come da tradizione, la generosità di Chiara e Marco della pasticceria L’Idea Dolce di Masnago ha deliziato i partecipanti con i loro apprezzati prodotti artigianali.