Festa inSiEME 2026 a Casorate Sempione: tre giorni di musica, buona cucina, giochi e solidarietà con Il Seme

La Festa inSiEME rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino le attività de Il Seme e vivere un fine settimana all’insegna della condivisione, della comunità e dell’inclusione

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno l’Area Feste di Casorate Sempione ospiterà la nuova edizione della Festa inSiEME, l’appuntamento organizzato da Il Seme Società Cooperativa Sociale di Cardano al Campo che unisce divertimento, inclusione, buona cucina e occasioni di incontro per tutte le età.

Tre giornate ricche di iniziative pensate per famiglie, bambini, giovani e adulti, con concerti dal vivo, attività all’aria aperta, laboratori, giochi, corsi di burraco e una proposta gastronomica che accompagnerà l’intero weekend.

Venerdì 5 giugno tra aperitivo, musica e burraco

La festa prenderà il via venerdì alle 18 con l’aperitivo al chiringuito. Dalle 19 aprirà la cucina per la cena, mentre alle 19.30 sarà possibile partecipare al corso di burraco in preparazione al torneo della domenica.

A partire dalle ore 19, la serata sarà accompagnata dalla musica dei Red Hot Crazy Shrimps e dalle 21, dal rock live dei Sync.

Sabato 6 giugno una giornata per tutta la famiglia

Il sabato si aprirà all’insegna del benessere con una serie di prove gratuite dei corsi nella natura:

ore 9 yoga e ginnastica dolce

ore 10 mobility, pilates e cardio

ore 11 zumba

Per maggiori informazioni sulla prova corsi benessere nella natura è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero +393517310978

Dal pomeriggio spazio alle attività per bambini e famiglie con spettacoli di bolle di sapone, laboratori creativi, truccabimbi, giochi, attività con i cavalli e tante occasioni di svago.

Dalle 18 tornerà l’aperitivo al chiringuito, seguito dall’apertura della cucina alle 19.

La musica accompagnerà tutta la serata a partire dalle ore 19 con il duo acustico Movimento Clandestino, tributo a Ligabue e dalle 21.30 con Effetto Vasco, band tributo a Vasco Rossi.

Alle 19.30 nuovo appuntamento con il corso di burraco.

Domenica 7 giugno tra torneo, musica jazz e gran risotto

La giornata conclusiva inizierà alle 10.15 con la Santa Messa inSiEME nella chiesa di Sant’Anastasio a Cardano al Campo.

Dalle 12 sarà possibile partecipare al pranzo inSiEME, mentre dalle 14.30 prenderanno il via il torneo di burraco e le attività dedicate ai più piccoli con giochi, storie, bolle di sapone, laboratori artistici, esperimenti scientifici e truccabimbi.

Alle 18 aperitivo al chiringuito e alle 18.30 il concerto della Blue River Big Band, con un repertorio jazz e blues.

La festa si concluderà alle 19 con il tradizionale Gran Risotto all’Oro di Milano, preparato dagli amici della Pro Loco di Gallarate e accompagnato da un calice di Prosecco Superiore Valdobbiadene. A chiudere la serata la celebre Torta di San Tito, specialità di Casorate Sempione.

Per il risotto POSTI LIMITATI.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 6 giugno, via Whatsapp al numero +393408666162

Un menù per tutti i gusti

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva la cucina con numerose proposte. Tra i piatti disponibili poke bowl al salmone e vegana, primi piatti, costine, panini, hamburger vegano, contorni, dolci e specialità del territorio.

Tra le proposte più attese figurano la pasta al sugo di costine, disponibile nella serata di venerdì, le costine alla griglia e la Torta di San Tito.

Torneo di burraco

Venerdì 5 giugno, corso di burraco nazionale e internazionale

Sabato 6 e domenica 7 giugno, corso di burraco internazionale e burraco brasiliano

Le iscrizioni ai corsi e al torneo di burraco sono possibili compilando il form cliccando qui.

5×1000

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Codice fiscale 02084390125

Per ogni dubbio è possibile contattare il numero 0331733087 oppure scrivere all’indirizzo mail ilseme.cardano@ilsemeonlus.it

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