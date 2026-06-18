Festa patronale dei “Santi Apostoli” a Busto

Il mese di giugno 2026 il quartiere dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, guidata dal parroco don Stefano Rho, lo dedica alla Festa Patronale.

Il Don Paolo dedica un mese alle iniziative patronali in concomitanza con l’Oratorio Estivo “bella Fra!” che quest’anno s’ispira all’esempio, tra il gioco e la preghiera, di San Francesco.

Dal giorno 1 al giorno 14 giugno la comunità di via Genova ha organizzato i tornei serali di Calcio a 7 con tanto di Stand gastronomici e weekend di serate con piatti speciali.

Entra ancor più nel vivo la Festa Patronale di “Strà Ulgià” il prossimo fine-settimana con la serata clou incentrata su un momento introduttivo di carattere spirituale venerdì 19 giugno.

Infatti, fra Raffaele Della Torre, originario della parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, condurrà la comunità nel cuore della vicenda della conversione di san Francesco con una Veglia in occasione dell’VIII centenario dal “transito” del Poverello: “Compiuti in lui i Misteri di Cristo”. Sarà una serata fatta di parole, di silenzi, e anche di canto con l’intervento della Corale parrocchiale “G. Mercanti”. L’appuntamento è per la sera di venerdì 19 giugno, in chiesa alle ore 21.

L’indomani, sabato 20 giugno, si terrà la Festa della Polisportiva parrocchiale, con un pomeriggio all’insegna del gioco (alle ore 16 con presentazione dei Tornei di Calcio e Volley), dunque la Messa celebrata insieme con la Polisportiva alle ore 18 e a seguire la cena.

La serata di sabato, infatti, apre anche la cucina con lo stand gastronomico dalle ore 19, con una serata che – insieme ai ‘classici’ – sarà dedicata anche alle specialità della cucina siciliana.

Alle ore 21 la serata sarà animata da momenti musicali con la Eagle Band.

La giornata di domenica 21 giugno è innanzitutto dedicata nel corso della mattinata alla celebrazione degli Anniversari di Matrimonio con la Messa delle 11. Quindi, il pomeriggio, lo spazio è destinato ai bambini e ai ragazzi dell’Oratorio Estivo con “Dance ‘n Sing Your Stile” con la sfida a squadre dell’Oratorio Estivo.

Infatti, alle ore 18 è previsto il Giocone a Squadre. Come di consueto si prosegue con la cena con lo Stand Gastronomico alle 19 per tutti quelli che desiderano trascorrere una serata in compagnia. A seguire la serata prosegue con le sfide a squadre dalle 20.45.

Si riparte poi la settimana dopo.

La serata di sabato 27 giugno sarà quella della “Mooseca!” e Spagnola.

Si inizia con la Pesca di Beneficenza dalle 17 e sarà aperta la Mostra per il centenario della Cripta (esposta in chiesa) a cura di Michele Schioppa per conto del Consiglio Pastorale Parrocchiale. La mostra segna un’altra tappa dei molteplici appuntamenti centenari che la comunità parrocchiale sta vivendo dal 2023 e vivrà ancora per qualche anno. L’allestimento resterà a disposizione di quanti desiderano ammirarlo nei locali della chiesa per qualche giorno. Alle ore 18 ci sarà la Santa Messa per tutta la comunità e a seguire alle 19 l’apertura dello Stand Gastronomico con Paella (iscrizione entro martedì 23 giugno e fino a esaurimento posti Link Prenotazione o scriva al 3426499914). Alle ore 20.45 animazione con la Serata Quiz “Mooseca!” con quiz musicali a squadre.

Quella di domenica 28 giugno sarà caratterizzata come Domenica INSIEME con Serata Country.

Nel corso della giornata resteranno aperte sia la Pesca di Beneficenza che la Mostra del Centenario della Cripta. Dalle ore 9 ci sarà la Mostra Moto d’Epoca con il Motor Club Bustese. Alle ore 11 ci sarà la Santa Messa solenne (con la celebrazione del XV° anniversario di ordinazione di don Simone Seppi).

Eccezionalmente alle ore 12 ci sarà l’apertura dello Stand Gastronomico con trippa. Mentre alle ore 19 la riapertura dello Stand Gastronomico sarà caratterizzata con salsiccia e fagioli (Fagiolata). Alle ore 20:45 avrà inizio la Serata Country ed esibizione di Balli Country con 4 Steps In Place.

La chiusura della Festa Patronale avverrà lunedì 29 giugno alle ore 21 con la Santa Messa concelebrata con i sacerdoti nativi e quelli che hanno operato in parrocchia che sarà presieduta dal decano mons. Severino Pagani che festeggia anche il L° anniversario di ordinazione sacerdotale.

Don Stefano Rho e la comunità parrocchiale in occasione della messa del 29 giugno dedicheranno un pensiero alla memoria di don Paolo Giavini, originario della parrocchia, ordinato sacerdote il 26 giugno 1955 e deceduto il 16 giugno 2026.

La programmazione, che beneficia del patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, rientra nella programmazione cittadina di BA Eventi.