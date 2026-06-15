Festa Patronale di San Giovanni Battista: Orago si prepara a nove giorni di festa, sport e convivialità

Dal 15 al 24 giugno 2026, l’Oratorio di Orago in via De Gasperi 3 tornerà ad animarsi con la tradizionale Festa Patronale di San Giovanni Battista, un appuntamento atteso da tutta la comunità che quest’anno promette nove giorni di sport, buona cucina, musica e divertimento per tutte le età.

L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi della vita del paese, un’occasione per ritrovarsi, condividere momenti di amicizia e vivere insieme lo spirito della festa patronale. Il programma unirà infatti attività sportive, serate musicali e una ricca proposta gastronomica, in un clima di accoglienza e convivialità.

Sport, musica e intrattenimento

Durante tutta la manifestazione saranno organizzati tornei e attività sportive dedicati a giovani e adulti, con calcio, basket, volley e altre iniziative che coinvolgeranno i partecipanti e il pubblico presente.

Non mancherà la musica: il sabato sera sarà infatti dedicato alla musica live, con esibizioni e momenti di intrattenimento pensati per rendere ancora più speciale l’atmosfera della festa.

Cucina aperta e specialità per tutti i gusti

Grande protagonista sarà come sempre la cucina dell’oratorio, che proporrà ogni sera un menù ricco e variegato.

Tra le specialità sempre disponibili figurano:

Salamella

Hamburger

Patatine fritte

Birra alla spina

Spritz

Bibite e acqua

Particolarmente attesa sarà la Serata Emiliana di sabato 20 giugno, durante la quale sarà possibile gustare:

Lasagna alla bolognese

Arrosticini

Tigelle con prosciutto e formaggio

Tigelle con verdure e hummus

Tigelle alla Nutella

Lambrusco

Una proposta gastronomica pensata per soddisfare tutti i palati, dalle famiglie ai gruppi di amici.

Arrivano le tessere Birra e Spritz

Tra le novità dell’edizione 2026 spiccano le nuove Tessere Birra e Tessere Spritz.

Con 45 euro sarà possibile acquistare una tessera da 10 consumazioni, ottenendo in pratica una bevanda gratuita: “Ne paghi 9, ne bevi 10!”.

Un’iniziativa nata per ridurre le attese alle casse e rendere più semplice e veloce il servizio durante le serate più affollate.

Un’occasione per stare insieme

La Festa Patronale di San Giovanni Battista non è soltanto un evento gastronomico o sportivo, ma soprattutto un momento di incontro per tutta la comunità. Famiglie, giovani, volontari e associazioni collaborano ogni anno per dare vita a una manifestazione che unisce tradizione, amicizia e spirito di servizio.

Per nove giorni Orago diventerà così un punto di riferimento per chi desidera trascorrere una serata in compagnia, gustando buon cibo, ascoltando musica e partecipando alle numerose attività organizzate.

L’appuntamento è quindi dal 15 al 24 giugno 2026 all’Oratorio di Orago, in via De Gasperi 3.

«Nove giorni da vivere insieme» è lo slogan scelto per questa edizione, un invito semplice ma significativo a condividere una delle tradizioni più sentite del paese.