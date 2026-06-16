Festa per i 108 anni di Rosa Rasi: è lei la cittadina più longeva di Cantello

Cantello si stringe attorno alla sua cittadina più longeva. Rosa Rasi taglia oggi uno straordinario traguardo, spegnendo ben 108 candeline. Un compleanno record che la conferma come la persona più anziana del paese, diventando un vero e proprio simbolo di memoria storica e di vita per tutta la comunità locale.

La festa e l’affetto di tutta la comunità

Nata nel lontano 1918, la signora Rosa ha attraversato oltre un secolo di storia, vedendo trasformarsi il mondo e il territorio circostante, pur rimanendo saldamente legata alle proprie radici. Oggi la sua testimonianza rappresenta un patrimonio inestimabile per i concittadini di tutte le età.

Per l’occasione, non è voluto mancare il riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni locali. I rappresentanti del municipio hanno voluto omaggiare la signora Rosa a nome di tutta la cittadinanza di Cantello, sottolineando il valore della sua presenza all’interno della comunità.

La macchina comunale ha voluto diffondere una nota ufficiale per partecipare alla gioia della famiglia: «Alla signora Rosa giungano i più sinceri auguri – il messaggio dell’Amministrazione Comunale – da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini di Cantello». Un augurio collettivo che testimonia il profondo legame tra il paese e la sua storica residente.