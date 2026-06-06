Un grave incendio ha mobilitato i soccorsi nella notte tra venerdì e sabato a Besozzo. Intorno alle ore 0:05 di sabato 6 giugno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti d’urgenza in via Boccaccio a causa di un rogo divampato all’ultimo piano di una palazzina di tre piani fuori terra, dove le fiamme hanno avvolto l’appartamento mansardato.

Galleria fotografica Fiamme nella notte a Besozzo: brucia la mansarda di una palazzina, evacuato l’edificio 4 di 5

Sul posto sono scattate immediatamente le procedure di emergenza. Il comando provinciale ha inviato diversi automezzi per fare fronte alla forza del fuoco: due autopompe, un’autoscala per gli interventi in quota, un’autobotte per il rifornimento idrico e un furgone di supporto logistico adibito al trasporto delle bombole d’aria respirabile per gli operatori ecologici ed i pompieri impegnati all’interno della struttura.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco è stato lungo e complesso: gli operatori hanno dovuto lavorare per cinque ore consecutive prima di riuscire a spegnere definitivamente i focolai e ad avviare le successive operazioni di smaltimento dei fumi e messa in sicurezza delle parti strutturali compromesse dal calore e dalle fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento, l’intero edificio è stato precauzionalmente evacuato. Al termine dei rilievi tecnici effettuati dai capisquadra dei Vigili del Fuoco, la palazzina è stata dichiarata temporaneamente non utilizzabile e inagibile fino al completo ripristino delle normali condizioni di sicurezza e stabilità d’uso. Fortunatamente, nonostante la tempestività dell’evacuazione notturna e la gravità dei danni materiali alla mansarda, non si registrano feriti o intossicati tra i residenti dello stabile. Ancora da accertare le cause all’origine dell’innesco del rogo.