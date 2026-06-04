Finale di stagione per BluesINside: Leadbelly Rossi e Joe Valeriano sul palco di Lonate Ceppino

Il sodalizio tra Visioni Musicali e Black Inside si appresta a chiudere la sua seconda stagione live con un appuntamento di alto profilo dedicato alla musica del diavolo. Sabato 6 giugno, il palco di Lonate Ceppino ospiterà un minifestival che vedrà protagonisti due nomi storici del blues nazionale: Angelo “Leadbelly” Rossi e Joe Valeriano. L’evento rappresenta il culmine della rassegna BluesINside, che insieme ad Autunno Visionario ha consolidato il marchio di qualità della proposta culturale sul territorio.

Il ritorno alle radici con Angelo Rossi

La serata prenderà il via con le sonorità viscerali di Angelo “Leadbelly” Rossi. Considerato uno dei principali interpreti del blues acustico e rurale in Italia, Rossi porterà in scena un set ad alto tasso emozionale. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno i componenti dei fidi MVPs: Vittorio Giuffrida alla chitarra e al basso e Marco Betti alla batteria. La performance promette di esplorare le sfumature più profonde del genere, puntando tutto su quel feeling che ha reso Rossi una figura di riferimento in oltre quarant’anni di carriera.

L’energia elettrica di Joe Valeriano

Dopo una breve pausa, l’atmosfera cambierà registro per dare spazio al rockblues torrenziale di Joe Valeriano. Il chitarrista, noto per la sua impronta granitica e la grande tecnica strumentale, sarà affiancato dalla sua band collaudata. La formazione prevede Walter Tosin al basso elettrico, Massimo Beretta alla chitarra elettrica e ritmica e Roberto Stefani alla batteria. Il set di Valeriano si preannuncia come un viaggio energico tra i classici del genere e brani che mettono in risalto la sua lunga esperienza sui palchi italiani e internazionali.

Un marchio di fabbrica per la musica dal vivo

L’evento di sabato non è solo un concerto, ma la conferma di un progetto che ha saputo creare una comunità di appassionati fedeli. «BluesINside è diventato – spiegano gli organizzatori di Visioni Musicali & Black Inside – un prodotto riconosciuto e riconoscibile. La seconda stagione live non poteva che terminare con un evento speciale». La scelta di Lonate Ceppino come sede della manifestazione ribadisce la volontà di portare musica di qualità anche fuori dai grandi circuiti urbani, valorizzando le realtà locali.

Due giganti del blues italiano a confronto

Le carriere ultraquarantennali di Rossi e Valeriano rappresentano una garanzia per il pubblico che affollerà Lonate Ceppino. Entrambi i musicisti hanno alle spalle partecipazioni ai maggiori festival di settore e una discografia che ne testimonia l’evoluzione stilistica. La serata offrirà dunque un confronto generazionale e stilistico tra due modi diversi ma complementari di intendere il blues, unendo l’anima acustica a quella più squisitamente rock ed elettrica.