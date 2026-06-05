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Finale playoff Eccellenza, ci siamo: la Solbiatese aspetta la Soncinese per i primi 90′

Domenica 7 giugno (ore 16.30) al "Chinetti" la gara di andata della doppia sfida che decreterà chi verrà promossa in Serie D

solbiatese calcio foto facebook samuele lucchi

Il conto alla rovescia è quasi finito: domenica 7 giugno (alle ore 16.30) allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno andrà in scena la gara di andata della finale playoff degli spareggi nazionali di Eccellenza. (Foto Facebbok –Solbiatese Calcio 1911 – Samuele Lucchi)

 

La Solbiatese quindi, dopo aver superato con grande merito il primo turno contro il Fossano, affronterà i primi 90’ di questa doppia sfida contro la Soncinese tra le mura amiche, sospinta dal pubblico di casa in questo confronto diretto che mette in palio la promozione in Serie D.

Come è ovvio che sia per una gara di questa caratura, l’avversario sarà davvero tosto. La Soncinese è stata protagonista di un campionato da grande protagonista nel Girone C lombardo, chiudendo la stagione regolare con 70 punti. La squadra della provincia di Cremona, però, si è vista sfuggire la promozione allo spareggio contro la Pavonese, perso 2-0. Nel primo turno dei playoff nazionali ha superato la squadra veneta dell’Ambrosiana: 0-0 all’andata, nel ritorno ha vinto 1-0 in trasferta.

 

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Pubblicato il 05 Giugno 2026
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