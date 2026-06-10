Fine dell’anno scolastico ed esami: in Consiglio il messaggio del Pd e il cordoglio per la tragica scomparsa di Sara
L'intervento della consigliera Giulia Mazzitelli: un augurio agli studenti e un pensiero di profonda vicinanza alla famiglia e agli amici della sedicenne vittima dell'incidente di Maccagno
Un consiglio comunale sospeso tra la fine delle lezioni, l’orizzonte degli esami e il dolore profondo per una giovane vita spezzata troppo presto. Ha toccato corde di forte commozione l’intervento in apertura di seduta della consigliera del Partito Democratico, Giulia Mazzitelli, incentrato sul mondo della scuola varesina.
La consigliera ha voluto tracciare un bilancio del percorso formativo appena concluso, rivolgendo un caloroso augurio a tutti i bambini e ai ragazzi che hanno terminato l’anno scolastico, con un pensiero particolare e un grande “in bocca al lupo” dedicato a chi, proprio in queste settimane, si trova ad affrontare le prove degli esami di terza media o la maturità.
Il ricordo di Sara e la vicinanza ai ragazzi dell’Einaudi
Il cuore dell’intervento si è però stretto intorno al dramma che ha colpito la comunità studentesca cittadina: la tragica scomparsa di Sara, la ragazza di soli sedici anni che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Maccagno con Pino e Veddasca. La giovane frequentava l’istituto professionale IPC Einaudi di Varese.
«Credo sia importante, come istituzione, esprimere un pensiero forte di rispetto e profonda vicinanza – ha dichiarato Mazzitelli in aula –. Il nostro cordoglio va innanzitutto ai suoi genitori, ma anche a tutti i suoi amici, ai compagni di scuola e ai ragazzi cche sono rimasti coinvolti in questo terribile incidente. In momenti come questo, l’intera comunità e tutte le persone toccate da questa tragedia non devono essere lasciate sole».
Un passaggio toccante che ha unito l’aula in un momento di riflessione collettiva sul valore della vita, della sicurezza e sul dolore immenso che ha travolto i banchi di scuola dell’istituto varesino a ridosso delle vacanze estive.
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