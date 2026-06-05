Fine settimana ad Angera tra sport, musica, cultura e divertimento sul lungolago

Sarà un fine settimana particolarmente ricco quello in programma ad Angera, dove sport, cultura, musica e iniziative per le famiglie animeranno il lungolago e i principali luoghi di interesse della città. Al centro degli appuntamenti la 23ª Festa del Comitato Genitori, che per quattro giorni trasformerà la tensostruttura e i pratoni di piazza Garibaldi in un grande spazio dedicato all’intrattenimento e alla socialità.

La Festa del Comitato Genitori anima il lungolago

Da giovedì 4 a domenica 7 giugno torna la tradizionale Festa del Comitato Genitori, giunta alla sua ventitreesima edizione. L’area della tensostruttura e dei pratoni sul lungolago ospiterà un ricco programma di attività rivolte a tutte le età.

In calendario ci saranno momenti musicali, laboratori con i Lego, swap party, spettacoli di circo e numerose occasioni di intrattenimento. Lo stand gastronomico resterà sempre aperto durante la manifestazione. A chiudere la festa sarà un concerto hard rock in programma domenica sera.

Sport protagonisti con San Quirico Running

Il weekend vedrà anche diversi appuntamenti sportivi organizzati dall’associazione San Quirico Running.

Sabato mattina spazio a “Gambe in spalla Varese”, una passeggiata alla collina di San Quirico. Il ritrovo è previsto dalle 8.30 allo stand del Comitato Genitori sul lungolago di piazza Garibaldi, con partenza alle 9. Informazioni e iscrizioni sono disponibili all’indirizzo com.genitoriangera@gmail.com.

Nel pomeriggio di sabato si terrà invece “Corri e Pedala sotto la Rocca Junior”, manifestazione dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 13 anni. Le iscrizioni apriranno alle 14 sul lungolago. Alle 14.30 prenderà il via la pedalata-gincana, mentre dalle 16 si svolgeranno le gare di corsa suddivise per fasce d’età. Al termine sono previste le premiazioni.

Domenica 7 giugno torna poi “Corri sotto la Rocca”, giunta all’ottava edizione. La gara podistica attraverserà le vie di Angera e sarà aperta sia ai corridori sia ai camminatori. È previsto anche un minigiro dedicato ai bambini fino a 10 anni. Il ritrovo è fissato alle 7.30 presso la tensostruttura sul lungolago di piazza Garibaldi. Informazioni: sanquiricorunning@gmail.com.

Cultura tra Rocca, museo e libri

Per chi preferisce arte e cultura, non mancheranno le opportunità di visita.

La Rocca di Angera sarà aperta sia sabato sia domenica dalle 10 alle 17.30, orario dell’ultimo ingresso. Informazioni sul sito Terre Borromeo.

Nel centro storico sarà visitabile anche il Museo Archeologico, al primo piano dell’edificio di via Marconi 2. Le collezioni saranno aperte dalle 14.30 alle 18.30 con ingresso libero. Per informazioni è possibile scrivere a museo@comune.angera.it.

Aperto per tutto il fine settimana anche il Kapannone dei Libri di via Verdi 35, visitabile dalle 15 alle 19 con ingresso libero. Informazioni all’indirizzo mostre@kasadeilibri.it.