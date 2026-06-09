Finita la scuola la primaria di Luvinate subito riapre ai bambini e si fa centro estivo
All'indomani dell'ultimo giorno di scuola, oggi 9 giugno la Pedotti ha riaperto per il Centro estivo, attivo fino a settembre a servizio delle famiglie
Una scuola aperta per tutta l’estate, fino alla ripresa di settembre. Succede alla primaria Pedotti di Luvinate dove oggi, 9 giugno, è iniziato il Centro Estivo Luvinate 2026.
Il programma del Campo abbraccia tutta la bella stagione, fino alla ripresa delle attività scolastiche a settembre, con la sola esclusione delle due settimane centrali di agosto.
Il Centro estivo è aperto – con diverse modalità di iscrizione – a tutti i bambini dai 3 agli 11 anni che, già dal primo giorno delle vacanze estive, possono continuare a frequentare la scuola tra giochi e divertimento, attività laboratoriali, sport e anche qualche compito.
Una formula che piace ai piccoli e anche alle famiglie e che per questo si ripropone alla scuola Pedotti per il terzo anno consecutivo.
“Intendiamo con questo progetto supportare i genitori nella gestione dei figli durante gli orari di lavoro e offrire ai ragazzi un ambiente sicuro, di gioco e di socializzazione – spiegano dall’Amministrazione comunale – Grazie agli educatori professionali presenti ci sarà l’opportunità di vivere una esperienza di crescita basata sull’educazione non formale, facilitando l’incontro e proseguendo l’azione educativa della scuola”.
Il filo conduttore dell’estate sarà scoprire Il Segreto di Francesco. Soldato, cantastorie, camminatore, predicatore, amante degli animali, leader: la storia del Santo di Assisi accompagnerà i bambini nel corso delle settimane, in modo divertente ed animato.
Per info e adesioni cliccare QUESTO LINK.
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