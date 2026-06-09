Finita la scuola la primaria di Luvinate subito riapre ai bambini e si fa centro estivo

Una scuola aperta per tutta l’estate, fino alla ripresa di settembre. Succede alla primaria Pedotti di Luvinate dove oggi, 9 giugno, è iniziato il Centro Estivo Luvinate 2026.

Il programma del Campo abbraccia tutta la bella stagione, fino alla ripresa delle attività scolastiche a settembre, con la sola esclusione delle due settimane centrali di agosto.

Il Centro estivo è aperto – con diverse modalità di iscrizione – a tutti i bambini dai 3 agli 11 anni che, già dal primo giorno delle vacanze estive, possono continuare a frequentare la scuola tra giochi e divertimento, attività laboratoriali, sport e anche qualche compito.

Una formula che piace ai piccoli e anche alle famiglie e che per questo si ripropone alla scuola Pedotti per il terzo anno consecutivo.

“Intendiamo con questo progetto supportare i genitori nella gestione dei figli durante gli orari di lavoro e offrire ai ragazzi un ambiente sicuro, di gioco e di socializzazione – spiegano dall’Amministrazione comunale – Grazie agli educatori professionali presenti ci sarà l’opportunità di vivere una esperienza di crescita basata sull’educazione non formale, facilitando l’incontro e proseguendo l’azione educativa della scuola”.

Il filo conduttore dell’estate sarà scoprire Il Segreto di Francesco. Soldato, cantastorie, camminatore, predicatore, amante degli animali, leader: la storia del Santo di Assisi accompagnerà i bambini nel corso delle settimane, in modo divertente ed animato.

Per info e adesioni cliccare QUESTO LINK.