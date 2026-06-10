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Fitness, calcio e ping pong: una giornata di sport nel carcere di Varese

L'iniziativa ha coinvolto i detenuti della Casa circondariale in attività sportive e tornei organizzati con il supporto della Fondazione Decathlon

generica

Una giornata dedicata allo sport e all’inclusione sociale nella Casa circondariale di Varese. Mercoledì 10 giugno l’istituto ha ospitato il Foundation Day, iniziativa promossa dalla Fondazione Decathlon che ogni anno sostiene progetti sportivi rivolti a persone che vivono situazioni di fragilità.

Negli spazi esterni del carcere sono stati organizzati circuiti di fitness a corpo libero, tornei di calcio tre contro tre, ping pong e calcio balilla. A guidare le attività cinque istruttrici del punto vendita Decathlon di Castelletto Ticino, che hanno messo a disposizione attrezzature e materiali sportivi.

L’iniziativa è approdata per la terza volta in un istituto penitenziario e ha fatto tappa a Varese con l’obiettivo di valorizzare la pratica sportiva come occasione di socializzazione, benessere e percorso di crescita personale.

Al termine della giornata le referenti del progetto hanno ringraziato la direzione della Casa circondariale e l’area trattamentale per la collaborazione, auspicando la prosecuzione dell’esperienza anche nei prossimi anni.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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