“Fobantropo” e visionario: a Varese il ritratto di Guido Morselli

Figura complessa e solitaria, Guido Morselli è stato al centro dell’incontro che si è tenuto mercoledì 25 giugno alla sala Montanari a Varese.

La lezione, condotta dallo studioso Gioele Cristofari dell’Università degli Studi dell’Insubria e introdotta dal giornalista di VareseNews Alessandro Guglielmi, è stata organizzata grazie alla collaborazione tra l’associazione Anche Io e l’Uni3 di Varese – associazione Carlo Nasoni, per approfondire uno degli autori più singolari del Novecento italiano molto legato a Varese e alla provincia.

Una vita lontano dal mondo

Nato a Bologna nel 1912 ma varesino d’adozione, Morselli scelse di vivere lontano dalla società. Un «fobantropo», lo definisce Cristofari, prendendo in prestito un termine coniato dallo stesso scrittore per indicare chi nutre un timore profondo nei confronti dell’umanità.

Questo isolamento trovò la sua massima espressione nella “Casina Rosa” di Gavirate in zona Santa Trinità, dove Morselli conduceva un’esistenza semplice e isolata, dedicandosi interamente alla scrittura e alla cura dell’orto.

Il rapporto difficile con gli editori

La “Casina Rosa” a Gavirate dove ha vissuto Guido Morselli

Il rapporto con il mondo editoriale fu uno dei grandi drammi della sua vita. Morselli ricevette costanti rifiuti da parte dei maggiori intellettuali dell’epoca, tra cui Italo Calvino e Vittorio Sereni. Tanto che tutta la sua opera narrativa rimase inedita fino al suo suicidio, avvenuto il 31 luglio 1973.

La corrispondenza tra Morselli e gli editori è ancora oggi conservata nel suo archivio a Pavia. «Tutte queste lettere – ha raccontato Cristofari – sono raccolte in una cartellina che Morselli ha intitolato “rapporti con gli editori” disegnandoci sopra un fiasco di vino… evidentemente considerava un fiasco la sua esperienza con l’editoria».

Dal neorealismo alla storia immaginata, i mille linguaggi di Morselli

Nonostante la sua sfortuna editoriale, Morselli tra gli anni ’30 e ’70 ha realizzato una ricca produzione letteraria che spazia tra racconti, reportage, interviste, diari di viaggio e soprattutto romanzi.

Scorrendo le pagine proprio dei suoi lavori più corposi, si può osservare come l’evoluzione letteraria di Morselli sia partita da romanzi più vicini al filone neorealista come Un dramma borghese e Il comunista, per poi spostarsi alla letteratura ucronica. In Contro-passato prossimo, Morselli ha immaginato come sarebbe stato il mondo se a vincere la Grande Guerra fossero state Austria e Germania, mentre in Roma senza Papa ha descritto il clima che si respirerebbe camminando per le strade di una capitale “laica”, se il Papa decidesse di trasferirsi in una villa a Zagarolo.

Un’apocalisse senza catastrofe (ed ecologica)

L’opera più interessante di Morselli è forse Dissipatio H.G., romanzo che descrive l’improvvisa scomparsa del genere umano dal pianeta. «Quella che racconta Morselli – ha spiegato Cristofari – è un’apocalisse senza catastrofe. Non c’è una bomba atomica che esplode, non c’è una malattia, c’è solamente il tentato suicidio del protagonista che per qualche strano motivo innesca la scomparsa dell’umanità».

Il libro è anche una critica all’antropocentrismo, che mette l’Uomo al centro del mondo, come è evidente nelle parole dell’autore: «Andate sapienti e presuntuosi, vi davate troppa importanza. Il mondo non è mai stato così vivo come oggi che una certa razza di bipedi ha smesso di frequentarlo… non è mai stato così pulito, eccitante e allegro».

L’eredità di Morselli a Varese

Oltre alle vie, ai padiglioni dell’università e alle sale pubbliche intitolati a Morselli, oggi la città di Varese custodisce anche la memoria materiale dell’autore attraverso il Fondo Morselli, ospitato al primo piano la Biblioteca Civica. La collezione comprende circa 1.900 volumi annotati a margine dallo scrittore, strumenti fondamentali per conoscere l’origine delle sue opere.

La raccolta del Fondo Morselli conservata al primo piano della Biblioteca civica di Varese

Il bilancio finale è un profilo critico e onesto del valore attuale dell’autore. «Morselli – ha concluso Cristofari – è stato uno scrittore non fortunatissimo. È stato ritenuto per tanto tempo come scrittore per specialisti, un autore complicato e molto erudito. I suoi romanzi hanno dei problemi e avrebbero bisogno di un buon editor, ma Morselli resta uno scrittore importante e ha portato sicuramente valore nel panorama culturale del Varesotto».

La collaborazione che fa rete

L’evento è stata una soddisfazione per il direttivo dell’Uni3 di Varese, che ha sottolineato l’importanza non solo di fare cultura, ma anche di promuovere la collaborazione tra le diverse realtà attive a Varese.

«Per chi vive a Varese – ha commentato la presidente dell’Uni3 di Varese Chiara De Santis – Morselli è un nome ben noto, ma questa lezione ci ha permesso di approfondire gli aspetti meno noti della sua vita e delle sue opere. La collaborazione con VareseNews e l’associazione Anche Io, con la possibilità di ospitare un esperto dell’Università degli Studi dell’Insubria è anche l’occasione per allargare la rete dell’associazione coinvolgendo le altre realtà del tessuto varesino».