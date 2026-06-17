Folto pubblico all’incontro sulla prevenzione cardiovascolare di Cuveglio

Si è svolta con una partecipazione oltre le aspettative la serata “Una questione di cuore”, appuntamento dedicato alla salute cardiovascolare organizzato a Cuveglio nell’ambito delle Serate della Salute. L’evento, promosso dal Comune insieme ad A.C.R.C. APS Varese, ha richiamato numerosi cittadini interessati ad approfondire temi legati alla prevenzione e alla gestione delle emergenze cardiache.

Durante l’incontro, gli esperti dell’ASST Sette Laghi hanno affrontato diversi aspetti legati alle malattie cardiovascolari, soffermandosi sull’importanza di adottare comportamenti salutari, individuare precocemente i fattori di rischio e conoscere le corrette modalità di intervento nelle situazioni più critiche.

La serata è stata inaugurata dal sindaco di Cuveglio Giorgio Piccolo, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale ai presenti. Successivamente è intervenuta l’assessora Raffaella Mattana, sottolineando il valore della prevenzione e dell’informazione come strumenti fondamentali per promuovere il benessere della popolazione e rafforzare il rapporto tra cittadini e servizi sanitari.

Ampio apprezzamento è stato rivolto ai professionisti sanitari coinvolti nell’iniziativa, che hanno condiviso competenze ed esperienze maturate sul campo, offrendo indicazioni pratiche e consigli utili per la tutela della salute del cuore. Gli interventi hanno suscitato interesse e attenzione da parte del pubblico, favorendo momenti di confronto e approfondimento.

Un ringraziamento è stato inoltre rivolto ai volontari, alle associazioni e a tutti i soggetti che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, contribuendo all’organizzazione della serata e alla diffusione dell’iniziativa sul territorio. L’elevata affluenza e la partecipazione attiva dei presenti hanno confermato l’importanza di appuntamenti dedicati all’educazione sanitaria, capaci di sensibilizzare la comunità su temi di grande rilevanza e di promuovere una maggiore consapevolezza nella cura della propria salute.